В МИД России прокомментировали заявление Сикорского о вероятном перехвате ракет

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih
Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко охарактеризовал заявления польских властей о вероятности перехвата российских ракет как безответственные. Об этом информирует РИА Новости.
«Среди стран НАТО Польша занимает наиболее радикальные позиции, их лидеры допускают безответственные заявления», — отметил он.
Напомним, что МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что американская база ПРО в Редзикове предназначена для нейтрализации не только иранских, но и российских ракет, направляющихся в сторону Польши.
Ранее сообщалось, что ЕС рассматривает возможность принятия экстренных мер для усиления безопасности стран, которые непосредственно граничат с Россией и Белоруссией. Речь идет о таких странах, как Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия.
До этого стало известно, что Польша построит оборонительные укрепления на границе с Россией и Белоруссией. Строительство начнется до конца 2024 года.
Читайте также:
В Польше обвинили Украину, что она забыла об оказанной ранее военной помощи
Депутат Белик оценил корейский сценарий завершения конфликта на Украине
Стало известно об одном провале Польши
Дарья Осипова