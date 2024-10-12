Глава МИД Польша раскрыл предназначение американской базы вблизи российских границ

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База противоракетной обороны США в польском Редзикова необходима для уничтожения не только иранских, но и российских ракет, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире Radio Rebeliant.
«В ближайшие недели мы наконец откроем базу антиракетного щита в Редзикове около Слупска. Я в ходе переговоров (с США — прим. «Ленты.ру») добился того, чтобы эти ракеты могли сбивать также российские ракеты, летящие в сторону Польши, а не только иранские, летящие на Соединенные Штаты», – заявил глава ведомства.
По словам министра иностранных дел, Вашингтон «изменил концепцию» в процессе строительства базы, и церемония открытия состоится в ближайшее время.
База противоракетной обороны в Редзикова расположена в 165 км от российской границы. США считают, что эта система поможет обеспечить безопасность Западной Европы. В то же время Москва неоднократно выражала свою обеспокоенность размещением американского оружия вблизи своих границ.
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