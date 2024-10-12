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Глава МИД Польша раскрыл предназначение американской базы вблизи российских границ

Глава МИД Польши Сикорский: американская база ПРО нужна для уничтожения ракет РФ
12 октября 2024, 06:37
Фото: istockphoto/macky_ch

Фото: istockphoto/macky_ch

База противоракетной обороны США в польском Редзикова необходима для уничтожения не только иранских, но и российских ракет, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире Radio Rebeliant.
«В ближайшие недели мы наконец откроем базу антиракетного щита в Редзикове около Слупска. Я в ходе переговоров (с США — прим. «Ленты.ру») добился того, чтобы эти ракеты могли сбивать также российские ракеты, летящие в сторону Польши, а не только иранские, летящие на Соединенные Штаты», – заявил глава ведомства.

По словам министра иностранных дел, Вашингтон «изменил концепцию» в процессе строительства базы, и церемония открытия состоится в ближайшее время.



База противоракетной обороны в Редзикова расположена в 165 км от российской границы. США считают, что эта система поможет обеспечить безопасность Западной Европы. В то же время Москва неоднократно выражала свою обеспокоенность размещением американского оружия вблизи своих границ.

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#иран
Заочно осужденная экс-депутат Штейн покинула Россию
12 октября 2024, 05:48

Фото: iStock/Sitikka

Бывшая муниципальная депутат Людмила Штейн, заочно осужденная за распространение заведомо ложных сведений о действиях российских войск на Украине, покинула Россию через Белоруссию. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС.
Ранее в социальной сети депутата появилось видео, на котором видно, как она срезает браслет мониторинга ФСИН, находясь под домашним арестом. Правоохранительные органы сообщили, что Штейн уже некоторое время находится на территории Литвы, однако ее нынешнее местонахождение неизвестно.

В сентябре прошлого года депутат Мосгордумы Евгений Ступин* покинул Россию после получения угроз. Политик объяснил, что ездил в Армению в командировку. По словам Ступина*, перед отъездом он получил несколько предупреждений о том, что против него будет возбуждено уголовное дело.

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* признан Минюстом иноагентом
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Иран призвал Россию к активной борьбе с «преступлениями Израиля»
Пезешкиан призвал Путина к активной борьбе с «преступлениями Израиля»
12 октября 2024, 02:58

Фото: istock/Andrzej Rostek

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что обсудил конфликт с Израилем во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
Политик призвал Россию сыграть активную роль в борьбе Ирана в Ливане и секторе Газа. Он считает, что США и европейские страны препятствуют деэскалации на Ближнем Востоке.

Пезешкиан также договорился с президентом Путиным об ускорении проектов в области газоснабжения, строительства автомобильных и железных дорог, опреснения воды и многих других энергетических, нефтехимических и энергетических проектов.

Ранее главный советник лидера элитного Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Хоссейн Дагиги заявил, что Иран не допустит войны с США, несмотря на заинтересованность Израиля в таком сценарии.

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Байден поручил Пентагону организацию президентской охраны Трампа
12 октября 2024, 01:32

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Президент США Джо Байден поручил Пентагону помочь обеспечить безопасность своего предшественника Дональда Трампа, как если бы он был нынешним главой государства. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
Байден пошутил, что любое военное оборудование, запрошенное окружением политика, будет доставлено, «если только это не истребители F-15».

Ранее Джо Байден пошутил о возвращении в президентскую гонку. Один из репортеров спросил президента, не собирается ли он пересмотреть свое решение о снятии с выборов и вернуться в президентскую гонку. Байден ответил: «Я вернулся».

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#охрана
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Макрон осудил атаку Израиля на миротворцев ООН в Ливане
Макрон: атака Израиля на миротворцев ООН в Ливане недопустимо
12 октября 2024, 00:45

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что израильская атака на позиции Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) «совершенно недопустима». Как сообщается на странице Елисейского дворца в социальной сети X, на встрече средиземноморских стран-членов ЕС на Кипре Париж заявил, что «не потерпит» новых обстрелов миротворческих сил.

В пятницу, 11 октября, в результате нового обстрела израильскими войсками населенного пункта Накура были ранены два миротворца.

«Недопустимо, чтобы силы ВСООНЛ становились преднамеренной целью вооруженных сил Израиля. Мы это осуждаем, мы это не терпим и не потерпим, чтобы это вновь повторилось», – подчеркнул Макрон.

По словам французского президента, в составе ВСООНЛ находятся 700 солдат республики.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что объект, принадлежащий Временному командованию миротворческих сил ООН в Ливане, был по ошибке атакован израильскими войсками. ЦАХАЛ также подчеркнул, что за несколько часов до инцидента миротворцам ООН было приказано найти укрытие и оставаться там.

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#франция
#эммануэль макрон
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Байден поддержал просьбу Трампа о военных самолетах
Байден заявил о намерении удовлетворить просьбу Трампа о военных самолетах
11 октября 2024, 23:16

kremlin

Президент США Джо Байден заявил, что выполнит просьбу кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа о предоставлении военных самолетов и дополнительных средств обороны, учитывая якобы угрозу со стороны Ирана, сообщает РИА Новости.
«До тех пор, пока он не просит F-15. Я поручил министерству обороны предоставить ему все, о чем он просит, как если бы он был действующим президентом. Он получит все, в чем нуждается, если это подпадает под такую категорию», – подчеркнул лидер США.

Ранее стало известно, что штаб Дональда Трампа попросил ввести ограничения на полеты над домами политика и во время митингов до окончания предвыборной кампании. В штабе также заявили, что для обеспечения дополнительной безопасности придется выделить военную авиацию и транспортные средства кандидатов в президенты.

Кроме того, ранее телеканал NBC News сообщил, что Дональд Трамп не будет играть в гольф до окончания избирательной кампании, поскольку его жизни угрожает опасность. В то же время директор Секретной службы США Рональд Роу заявил политику, что федеральные агенты не могут полностью обеспечить его безопасность во время игры.

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#безопасность
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В Госдуме назвали угрозу Польши атаки Петербурга провокацией
Депутат Швыткин: угрозы Польши атаковать Петербург воспринимаются как провокация
11 октября 2024, 23:05

Фото: iStock/Oleg Elkov

Угроза бывшего главы генерального штаба Польши Раймунда Анджейчака напасть на Санкт-Петербург, если российские войска перейдут литовскую границу, является провокацией и проявлением русофобской политики, заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швиткин сделал это заявление в беседе с «Известиями».
Ранее польский политик отметил, что Варшава закупила 900 ракет дальностью 800 км для использования в случае возможной войны с Россией. Анжейчак добавил, что конфликт на Украине дал соседним странам время подготовиться к столкновению с Россией.

Швыткин подчеркнул, что западные политики должны изменить свою риторику, чтобы построить новый многополярный мир, учитывающий интересы всех стран.

Ранее 14 стран Североатлантического альянса во главе с Польшей и Эстонией значительно увеличили свои расходы на оборону до рекордных уровней в ответ на успехи России на Украине. Суммарные расходы стран, входящих в «восточный фланг» НАТО, сейчас составляют более 70 миллиардов долларов.

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#нато
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Назван единственный способ остановить войну на Ближнем Востоке
Макрон назвал отказ от поставок оружия Израилю рычагом для прекращения огня
11 октября 2024, 22:27

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал отказ от поставок оружия Израилю единственным рычагом для прекращения огня на Ближнем Востоке. С таким заявлением он выступил на встрече средиземноморских стран-членов Европейского Союза на Кипре. По его словам, такая риторика не является призывом к разоружению Израиля на фоне угроз для еврейского государства.
Также Макрон призвал остановить экспортировать оружие, которое затем используется в военных целях.
«Франция призвала прекратить экспорт оружия, используемого в этих зонах боевых действий. Другие лидеры здесь сделали то же самое. Мы все знаем, что это единственный рычаг, который сегодня может положить этому конец», — отметил он.
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#израиль
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НАТО меняет стратегию в отношениях с Россией
Politico: НАТО намерена пересмотреть политику в отношениях с Россией
11 октября 2024, 22:19

Фото: iStock/Xavier Lejeune

Министры обороны стран НАТО собираются пересмотреть многолетнюю политику в отношениях с Россией и выработать новую стратегию. Об этом пишет американская газета Politico со ссылкой на источник в правительстве США. Отмечается, что участники Североатлантического альянса хотят провести дебаты на эту тему.
«Страны-участницы намерены провести дебаты внутри альянса и обсудить Основополагающий акт Россия — НАТО. <...> Пришло время разработать новую стратегию с учетом конкретных позиций союзников», — приводят в газете слова собеседника.
Источник отметил, что будущая стратегия пока не имеет даже проекта, а последствия планируемых изменений будут ограниченного характера.

Также издание подчеркивает, что часть участников НАТО взволнована возможной реакцией России на слишком агрессивную новую стратегию.

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Медведев: Путин может сказать Трампу, что Киев должен сдаться и забыть о НАТО
11 октября 2024, 21:57

Фото: сайт Кремля

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что президент РФ Владимир Путин может сказать Трампу, что Киев должен сдаться и отказаться от присоединения к НАТО. Таким образом он ответил на размышления спикера палаты представителей США Майка Джонсона.
Ранее Джонсон в интервью порталу Punchbowl News заявил, что, если кандидат от республиканцев Дональд Трамп победит на выборах, то он позвонит Путину, скажет «Достаточно» и завершит украинский конфликт.
«А что, если Путин скажет: "Еще нет. Украина должна капитулировать. И никакого присоединения к НАТО», — ответил на эти размышления Медведев.
Ранее сообщалось, что штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа запросил военную помощь из-за якобы угрозы от Ирана.

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