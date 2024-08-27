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До начала специальной военной операции США и их союзники вывезли с Украины более 16 тысяч биологических образцов, чтобы создать опасные для населения конкретного региона агенты. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«Это биоматериалы были собраны не только граждан Украины, но и России, а также других стран постсоветского пространства. Минобороны ранее обнародовало информацию о масштабном сборе и транспортировке биоматериалов», — подчеркнул Игорь Кириллов.
В рамках проекта UP-8 образцы крови были взяты у четырёх тысяч военнослужащих ВСУ. Также вывозились опасные патогены и их переносчики — более 10 тысяч образцов.
Образцы крови и тканей отправлялись напрямую в лаборатории, связанные с Пентагоном, без использования фирм-однодневок и компаний-посредников. Полученные материалы использовались в военно-биологических исследованиях.
Ранее сообщалось, что украинские военные готовятся использовать химические боеприпасы.
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