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До СВО США вывезли с Украины более 16 тысяч опасных биопроб

27 августа 2024, 11:16
Фото: istockphoto / Oleksii Liskonih

Фото: istockphoto / Oleksii Liskonih

До начала специальной военной операции США и их союзники вывезли с Украины более 16 тысяч биологических образцов, чтобы создать опасные для населения конкретного региона агенты. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«Это биоматериалы были собраны не только граждан Украины, но и России, а также других стран постсоветского пространства. Минобороны ранее обнародовало информацию о масштабном сборе и транспортировке биоматериалов», — подчеркнул Игорь Кириллов.

В рамках проекта UP-8 образцы крови были взяты у четырёх тысяч военнослужащих ВСУ. Также вывозились опасные патогены и их переносчики — более 10 тысяч образцов.



Образцы крови и тканей отправлялись напрямую в лаборатории, связанные с Пентагоном, без использования фирм-однодневок и компаний-посредников. Полученные материалы использовались в военно-биологических исследованиях.

Ранее сообщалось, что украинские военные готовятся использовать химические боеприпасы.

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#всу
#минобороны
#байден
#трамп
Байден и Моди выступили за мирное урегулирование украинского конфликта
27 августа 2024, 10:48

Фото: сайт Кремля

За мирное урегулирование конфликта на Украине выступили президент США Джо Байден и премьер Индии Нарендра Моди по итогам телефонных переговоров, сказано в заявлении Белого дома.
«Лидеры подтвердили неизменную поддержку мирного урегулирования конфликта на основе международного права и Устава ООН. Они также подчеркнули неизменную приверженность взаимодействию, в том числе по линии региональных объединений, таких как Четырехсторонний диалог по безопасности, для содействия миру и процветанию в Индо-Тихоокеанском регионе», — говорится в публикации администрации Байдена.
Кроме того, политики обсудили визит Моди в Польшу и на Украину, без внимания не осталась и будущая встреча в сентябре в рамках Генассамблеи ООН.

В администрации Байдена резюмировали, что заокеанский лидер поблагодарил премьера за визиты на Украину и в Польшу, а также за гуманитарную поддержку украинской республики.

Ранее сообщалось, что у Вашингтона в приоритете избежать начала третьей мировой войны, нежели поддержка Киева.

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«Напуган?»: Трамп нашел себе достойного противника в мем-войне на фоне выборов
Newsweek: Трамп нашел достойного противника в мем-войне в лице Камалы Харрис
27 августа 2024, 10:17

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Кандидат в президенты США Дональд Трамп «встретился с достойным соперником» в мем-войне на фоне выборов в лице своей оппонентки Камалы Харрис, заменившей действующего президента США Джо Байдена в президентской гонке. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на экс-директора по стратегическим коммуникациям Белого дома при администрации Трампа Алиссу Фарах Гриффин.
«Дональд Трамп никогда не выступал против такой кампании. На самом деле, его команда всегда была намного быстрее в социальных сетях. Они как бы играли в мем-войны и быстро реагировали. И в этом он встретил достойного соперника», — прокомментировала она.
Команда Харрис стала «нападать» на республиканца в сети после того, как он заявил, что возможно откажется от дебатов на одном из американских телеканалов. В частности, речь идет о видео из подборки клипов, где Трампу задают вопрос о дебатах с Харрис. Запись включала в себя куриное кудахтанье сзади и подпись «Ты напуган @realdonaldtrump?».

Гриффин считает, что дебаты с Харрис будут более сложными для Трампа, чем с экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон в 2016 году, ведь теперь Трампу нужно отвечать за свой «послужной список».

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#сша
#дональд трамп
#камала харрис
#выборы
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Макрон оказался активным пользователем Telegram
Politico: Макрон оказался активным пользователем Telegram
27 августа 2024, 10:13

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эмманюэль Макрон несмотря на задержание основателя Telegram Павла Дурова в Париже, активно пользуется данным мессенджером. Об этом сообщает Politico со ссылкой на экс-депутата французского парламента.
Бывший политик, у которого в списке контактов имеется номер Макрона, показал изданию чат с ним в Telegram. Примечательно, что спустя несколько дней после задержания Дурова, в профиле французского лидера было указано, что тот заходил в мессенджер «недавно».

Согласно информации источника, глава Франции пользуется Telegram с начала своей первой президентской кампании. Спустя почти 10 лет мессенджер продолжают активно использовать члены французского правительства, а также сторонники нынешнего президента.

Напомним, 24 августа 2024 года в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Среди преступлений, в которых обвиняют бизнесмена — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.

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#павел дуров
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Илон Маск призвал Макрона объяснить истинные причины ареста Павла Дурова
27 августа 2024, 09:20

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X вновь высказался об аресте основателя Telegram Павла Дурова во Франции.
Отмечается, что Маск решил напрямую обратиться к президенту Франции Эммануэлю Макрону, призвав политика сообщить больше информации о задержании Дурова.

«Для мировой общественности было бы полезно узнать больше подробностей того, почему он был арестован», — написал Маск.

Ранее Макрон заявил, что все обвинения в адрес Франции по поводу задержания Дурова являются неверными, так как, по мнению французского лидера, Париж продолжает «соблюдать принцип свободы слова».

Напомним, 24 августа 2024 года, в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Среди преступлений, в которых обвиняют бизнесмена — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.

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#бизнес
#политика
#мошенничество
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#маск
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За арестом Павла Дурова стоит Вашингтон, заявил Володин
Володин: за арестом Дурова стоят США, Байдену важно взять Telegram под контроль
27 августа 2024, 08:12

Фото: сайт Кремля

За арестом Павла Дурова стоят Соединенные Штаты Америки. Об этом написал председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
По его словам, Telegram — одна из немногочисленных и самых больших интернет-площадок, на которую Америка не имеет влияния. При этом она активно используется в странах, представляющих интерес для США. В преддверии выборов президента Байдену необходимо установить контроль над платформой.

«Для Вашингтона слежка в соцсетях, их тотальная цензура и подчинение, в том числе с помощью шантажа под видом борьбы с разного рода угрозами, являются традиционными способами политического управления и внешнего влияния», — отметил Володин.

Большинство крупных социальных сетей имеют американское происхождение и находятся под контролем Белого дома. Однако заставить Telegram осуществлять предварительную модерацию и передавать данные Госдепартаменту и ЦРУ США пока не удается. Поэтому через Францию Дурову пытаются предъявить обвинения по более чем десяти статьям, которые охватывают широкий спектр преступлений, добавил он.

По его словам, Павел Дуров никогда иллюзий по поводу США не питал, называл их полицейским государством. Он утверждал, что прежний успех Кремниевой долины уже не актуален и вести бизнес там больше нецелесообразно. Также он подчеркивал, что ФБР и другие спецслужбы проявляют к нему и его компании чрезмерное внимание, пытаясь завербовать сотрудников Telegram для влияния на работу IT-корпорации изнутри, поделился Володин.

«Государствам, где активно функционирует и развивается Telegram, надо понять суть происходящего и для себя решить: хотят они, чтобы Вашингтон контролировал ещё и эту платформу, или же её работа всё-таки не должна регулироваться в угоду политическим интересам США», — заключил председатель Государственной думы РФ.

Напомним, что в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали бизнесмена Павла Дурова. Среди преступлений, в которых обвиняют предпринимателя — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.

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Шольц анонсировал резкое увеличение депортаций и ужесточение закона об оружии
Шольц пообещал активизировать депортацию нелегалов после резни в Золингене
27 августа 2024, 06:26

Фото: istock/vichinterlang

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости усилить меры по депортации нелегальных мигрантов в свете недавнего нападения в Золингене.
Во время выступления в память о жертвах трагедии, Шольц подчеркнул, что депортации нелегалов, не имеющих права на пребывание в Германии, должны быть активизированы. По его словам, за последний год число депортаций уже выросло на 30%, и власти продолжат работу над увеличением таких случаев. Об этом сообщает РБК.

Кроме того, Шольц пообещал ужесточить законы об оружии, особенно в отношении использования ножей. Он отметил, что изменения будут введены в ближайшее время.

24 августа, во время празднования 650-летия Золингена, 26-летний сириец Исса А., который ранее попросил убежища в Германии, напал на людей с ножом, убив троих и ранив восемь человек. Мужчина признался в совершении преступления и был задержан. Прокуратура подозревает его в принадлежности к террористической организации «Исламское государство» (ИГ), запрещенной в России.

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#шольц
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Польша находится в состоянии гибридной войны, заявили в Минобороны страны
27 августа 2024, 01:52

Фото: istockphoto/Rafal Olkis

Министр национальной обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Варшава де-факто находится в состоянии гибридной войны. Его заявление приводит агентство PAP. По его словам, этому способствует ситуация на границе с Белоруссией и прилетающие в страну иностранные метеозонды.
«То, с чем мы столкнулись сегодня в Польше, — это де-факто гибридная война. И мы можем прямо сказать, что Польша сегодня находится в состоянии войны, но в состоянии гибридной войны», — пояснил Томчик.
Он также добавил, что метеозонды — это «инструмент стоимостью в несколько сотен долларов, который очень легко может повлиять на всех нас. Им нужно лишь несколько слов на кириллице и все порталы в Польше об этом напишут».

По словам Томчика, метеозонды запускают в Польшу, чтобы посеять разлад в обществе, вызвать различные дискуссии на эту тему и сломить веру поляков в свое государство.

Ранее сообщалось, что в Польше упали несколько метеозондов «с кириллическими надписями».

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#ракеты
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Стал известен космический план Трампа по борьбе с Россией и Китаем
Трамп пообещал создать Нацгвардию Космических сил США после победы на выборах
27 августа 2024, 01:21

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Бывший лидер США и кандидат в американские президенты Дональд Трамп пообещал создать Национальную гвардию США после победы на выборах, чтобы бороться с Россией и Китаем на этом направлении. Об этом он заявил во время выступления в Детройте.
«Пришло время создать Космическую национальную гвардию в качестве главного боевого резерва Космических сил США. Став президентом, я подпишу исторический закон об учреждении Космической национальной гвардии», — пообещал Трамп.
Он также добавил, что в 2019 году он не дал России и Китаю опередить Штаты, когда создал Космические силы.
«Россия и Китай уничтожали нас, поскольку мы не были сосредоточены (на космосе — прим. ред.). А теперь, когда мы сконцентрировались, мы лидируем», — пояснил республиканец.
Трамп отметил, что вместе с этим он возьмется за укрепление Вооруженных сил США и обеспечит «исторические инвестиции» в разработку беспилотников, роботостроение, развитие искусственного интеллекта, создание гиперзвукового оружия.

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#россия
#инвестиции
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#закон
#гонки
#страны
#развитие
#трамп
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Эмираты требуют от Франции предоставить консульский доступ к Павлу Дурову
27 августа 2024, 00:20

Фото: istockphoto/Mahmoud Ghazal

МИД Объединенных Арабских Эмиратов призвал Францию предоставить консульский доступ к арестованному в Париже основателю Telegram Павлу Дурову, как гражданину ОАЭ. Заявление министерства опубликовало агентство WAM. Эмираты отмечают, что внимательно следят за происходящим вокруг Дурова.
«Эмираты внимательно следят за делом гражданина эмиратов Павла Дурова, основателя соцсети Telegram, который был задержан французскими властями в аэропорту Ле-Бурже. И они передали требование к правительству Франции о срочном предоставлении ему всех необходимых консульских услуг», — говорится в сообщении.
В МИД добавили, что забота, защита и отслеживание всех аспектов дел их граждан остается приоритетом для ОАЭ.

Павла Дурова задержали вечером 24 августа по прибытию в аэропорт Парижа. Основателя Telegram обвиняют по 12 статьям, среди которых терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента. Павлу грозит до 20 лет лишению свободы.

По данным парижской прокуратуры, сейчас Дурова допрашивают в рамках расследования против неназванного лица в связи с подозрением в многочисленных преступлениях. Также российскому предпринимателю и программисту вменяют отказ от сотрудничества по поводу совершаемых с помощью Telegram финансовых махинаций и киберпреступлений.

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#мошенничество
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