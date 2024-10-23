«До Тбилиси не дойдет»: Запад предлагал Грузии действовать против России

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Западные чиновники разного уровня в начале проведения СВО уговаривали Тбилиси присоединиться к санкциям против России. Об этом сообщил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в эфире грузинского Первого канала.
«Были подобные разговоры, иногда от серьезных, иногда от несерьезных людей. Иногда было трудно воспринять определенные вопросы всерьез. Лично мне в разговоре так сказали: не стоит бояться, артиллерия из Цхинвали до Тбилиси не дойдет», — рассказал Папуашвили.
Он также отметил, что в первый год проведения российской спецоперации на Украине правительство Грузии постоянно объясняло западным представителям, почему именно страна не может вводить санкции против России.
Ранее стало известно, что высокопоставленный западный чиновник предлагал бывшему премьер-министру Ираклию Гарибашвили начать войну с Россией, которая должна была длиться три-четыре дня, после чего страна начала бы партизанское сопротивление.
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