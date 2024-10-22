Депутат Белик: Западу важно выбирать для борьбы с РФ постсоветские страны

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Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что для Запад особенно важно поддерживать и натравливать на борьбу с Россией страны постсоветского пространства.
По его мнению, именно поэтому очередной страной для конфронтации с Россией была выбрана Грузия.
До этого миллиардер и основатель партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили заявил телеканалу «Имеди» о предложении некоего западного чиновника бывшему руководителю правительства Грузии Ираклию Гарибашвили начать маленькую войну с Россией. Как передаёт argumenti.ru, Иванишвили уточнил, что речь шла о боевых действиях в несколько дней, после чего, по замыслам западных кураторов, закавказская республика должна была бы перейти в партизанское сопротивление.
Ранее Дмитрий Белик заявлял, что Запад специально раскачивает ситуацию в Грузии с помощью различных «наблюдательных миссий» и «программ».
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«Мы видим, как далеко Запад простирает свои руки в попытках оказать влияние на избирательную кампанию в Грузии, а выбирать для борьбы с Россией страны постсоветского пространства Западу особенно важно. Технологии США и их союзников угрожают целостности и суверенитету государств, противоречат возможности этих стран проводить независимую политику», — высказался в беседе с RT Белик.
До этого миллиардер и основатель партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили заявил телеканалу «Имеди» о предложении некоего западного чиновника бывшему руководителю правительства Грузии Ираклию Гарибашвили начать маленькую войну с Россией. Как передаёт argumenti.ru, Иванишвили уточнил, что речь шла о боевых действиях в несколько дней, после чего, по замыслам западных кураторов, закавказская республика должна была бы перейти в партизанское сопротивление.
Ранее Дмитрий Белик заявлял, что Запад специально раскачивает ситуацию в Грузии с помощью различных «наблюдательных миссий» и «программ».
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Мелисса Тимофеева