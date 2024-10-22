Депутат Белик: Западу важно выбирать для борьбы с РФ постсоветские страны

Основатель крупнейшего файлообменника бизнесмен Ким Дотком озвучил рейтинг крупнейших экономик будущего, где Россия войдет в тройку лучших. Об этом он написал в соцсети Х. По его мнению, первое и второе место займут Китай и Индия, на третьем месте будет Россия.