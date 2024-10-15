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Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Запад специально раскачивает ситуацию в Грузии с помощью различных «наблюдательных миссий» и «программ».
«Вмешательство в выборы и оказание давления — характерный почерк Запада. Зурабишвили пытается выдать желаемое за действительное, ища пресловутый «российский след» в грузинской избирательной кампании. Эти обвинения в адрес России абсолютно надуманны и абсурдны. Вмешательство во внутренние дела стран и дестабилизация ситуации — это методы Запада, а не России. Запад с помощью своих наблюдательных миссий раскачивает ситуацию в Грузии, а затем, если итоги выборов Запад не устроят, может спровоцировать протесты и революции», — пояснил в беседе с RT Белик.До этого посол Великобритании в Грузии Гаррет Уорд заявил, что Лондон заморозил диалог Тбилиси. Как передают argumenti.ru со ссылкой на ТАСС, Великобритания также отменила переговоры в оборонной сфере с грузинской стороной.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявлял, что примирение с Россией является ключевым приоритетом для правящей партии страны «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».
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