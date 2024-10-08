Грузия захотела помириться с Россией

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Примирение с Россией является ключевым приоритетом для правящей партии Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия»,
Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Он подчеркнул, что прагматичный подход и мирное урегулирование конфликта с Россией остаются важнейшими задачами правительства.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на Генассамблее ООН выразил готовность содействовать историческому примирению между Грузией, Абхазией и Северной Осетией. В Тбилиси положительно восприняли эти заявления, что отмечено в сообщении «Национальной службы новостей».
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«Прагматичная политика и мирное урегулирование конфликта с РФ является наиважнейшим приоритетом», — сказал Кобахидзе в ходе презентации предвыборной кампании партии. Его слова передает РИА Новости. Парламентские выборы в Грузии состоятся 26 октября.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на Генассамблее ООН выразил готовность содействовать историческому примирению между Грузией, Абхазией и Северной Осетией. В Тбилиси положительно восприняли эти заявления, что отмечено в сообщении «Национальной службы новостей».
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Елена Перлова