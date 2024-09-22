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Доброволец из Колумбии поделился делами про языковой барьер и службу в Курской области

ТАСС: в Курской области служат два колумбийских добровольца
22 сентября 2024, 06:03
Фото: iStock/Anna_Anikina

Фото: iStock/Anna_Anikina

Двое колумбийских добровольцев служат в интербригаде «Пятнашка» в Курской области, передает ТАСС.
По словам бойца с позывным Кочевник, изначально они прибыли для «медицинской поддержки», но из-за «языковых проблем» теперь занимаются «материально-техническим обеспечением, перевозкой боеприпасов, техники и продовольствия».

Доброволец дал понять, что было бы «опасно» отправлять их на передовую вместе с российскими войсками.



«Мы их не поймем, и наоборот», – сказал Кочевник.

В августе кубинский доброволец Рафаэль Эспиноза Куэста с позывным Чики рассказал о «другом уровне» артиллерийских десантников группировки «Днепр».

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#военные
Трамп рассказал о своем страхе после покушения
Трамп беспокоится безопасностью своей семьи после покушения
22 сентября 2024, 06:24

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп, на которого дважды за два месяца было совершено покушение, признался, что опасается за жизнь своей семьи, передает ТАСС.
Он рассказал о своих страхах после покушений и заявил, что беспокоится о безопасности своих близких. Политик дал понять, что риторика его оппонентов на выборах – вице-президента Камалы Харрис и демократов – вызвала его тревогу.

«Обычно я не говорю об этом. Но да, мне приходится беспокоиться за свою семью», – признался он.

15 сентября на Трампа было совершено покушение Райаном Уэсли Рутом, жителем Северной Каролины. Преступник был ярым сторонником Украины и даже призывал граждан США стать наемниками и вступить в «Иностранный легион» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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#всу
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#сша
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#камала харрис
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«Хезболла» ударила по северу Израиля
«Хезболла» нанесла ракетные удары по северу Израиля
22 сентября 2024, 03:53

Фото: iStock/butenkow

Ливанская группировка «Хезболла» выпустила около десятка ракет по израильской территории. Об этом сообщила армия Израиля в Telegram-канале.
«Было обнаружено около десяти снарядов, летящих из Ливана на территорию Израиля. Большинство снарядов были перехвачены», – заявили в Израиле, добавив, что на севере страны звучат сирены.

Ранее израильские ВВС атаковали цели «Хезболлы» в Ливане. В течение дня было поражено около 290 целей, включая тысячи контейнеров с ракетными установками. Днем ранее, 20 сентября, израильские войска атаковали Бейрут.

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#ливан
#израиль
#ракетный удар
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Мировые лидеры призвали к долгосрочному миру на Украине
Лидеры США, Индии, Японии и Австралии призвали к миру на Украине
22 сентября 2024, 03:27

Фото: iStock/Silent_GOS

Президент США Джо Байден, премьер-министры Индии Нарендра Моди, Японии Фумио Кисида и премьер-министр Австралии Энтони Албаниз в совместном заявлении по итогам встречи подчеркнули необходимость долгосрочного мира в Украине, передает РИА Новости.
В документе мировые лидеры подчеркнули необходимость всеобъемлющего, справедливого и долгосрочного мира в соответствии с целями и принципами международного права и Устава ООН.

«Включая уважение суверенитета и территориальной целостности», – упоминается в заявлении.

В то же время о России в документе не говорится.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала заявления о возможности урегулирования украинского конфликта. По ее словам, урегулирование украинского кризиса невозможно без учета интересов России, в то время как Киев и Запад не заинтересованы в мире.

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#переговоры
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В ЕС заявили о критике «за закрытыми дверями» президента Молдавии
Посол ЕС в Молдавии Мажейкс заявил о критике Санду «за закрытыми дверями»
22 сентября 2024, 02:20

Фото: istockphoto/Iuri Gagarin

Посол Европейского союза в Молдавии Янис Мажейкс признал, что критика в адрес президента страны Майи Санду и правящей партии в Брюсселе часто не предается огласке. Об этом он заявил в эфире Exclusiv TV, сообщает информационное агентство ТАСС.
«Да, есть недостатки, которые мы критикуем за закрытыми дверями», – заявил Мажейкс, отметив, что для ЕС «важно и то, что если есть такая критика, то к ней прислушиваются лучше».

В то же время дипломат признал, что в Молдавии почти нет СМИ, критикующих правящую партию или президента.

«Это может как раз одна из тех проблем, которые есть. Сильные СМИ – это здоровая часть общества», – отметил посол.

Ранее бывший генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло назвал заявление Санду о том, что страна вступит в ЕС без Приднестровья, преступлением против государства.

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#ес
#посол
#дипломат
#сми
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Израиль нанес удары по 290 объектам «Хезболлы» в Ливане
ВВС Израиля нанесли удары по 290 объектам «Хезболлы» в Ливане за сутки
22 сентября 2024, 01:34

Фото: iStock/e-crow

Израильские ВВС завершили новую атаку на объекты шиитской организации «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
Согласно заявлению Израиля, в течение дня было атаковано около 290 целей, в том числе тысячи контейнеров с ракетными установками.

Всего было зафиксировано две волны ударов по Ливану. В первой волне было атаковано 180 целей, во второй – 110.

«Армия обороны Израиля продолжит действовать, чтобы ослабить и ликвидировать потенциал и террористическую инфраструктуру "Хезболлах"», – говорится в заявлении пресс-службы.

Ранее десятки людей получили ранения в результате взрывов пейджеров в различных районах Ливана, в том числе в южных пригородах Бейрута. По данным Sky News Arabia, израильская разведка получила доступ к устройствам связи и начинила их взрывчаткой, после чего передала движению.

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#израиль
#ливан
#ракетный удар
#взрыв
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В Британии допустили признание Зеленским поражения Украины
Меркурис: Зеленский признает поражение Украины в конфликте с Россией
21 сентября 2024, 23:58

Президент Украины Владимир Зеленский может признать поражение Вооруженных сил (ВСУ) своей страны в конфликте с Россией и вступить с ней в переговоры, считает британский эксперт Александр Меркурис. Об этом он высказался в своем блоге на YouTube.
«Есть еще одна возможность, и она заключается в том, что Зеленский, Ермак и остальные <…> в какой-то момент в течение следующих нескольких недель или месяцев могут сказать украинскому народу, что страна не может продолжать боевые действия», – допустил он.

Аналитик подчеркнул, что ВСУ понесли очень большие потери. Он также предположил, что Запад не окажет Киеву необходимой помощи. Поэтому у Украины нет другого выбора, кроме диалога с Россией и прекращения огня. По мнению Меркуриса, это решение имеет смысл.

Ранее британский эксперт заявил, что ВСУ не смогут удержать свои позиции на всей линии фронта. По мнению аналитика, конфликт подходит к концу.

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#украина
#экспертное мнение
#владимир зеленский
#россия
#переговоры
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Стала известна сумма затрат на вооружение и оснащение ВСУ
Умеров: Украина тратит более 150 млрд долларов на нужды ВСУ
21 сентября 2024, 23:55

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Киев тратит более 150 миллиардов долларов на вооружение и оснащение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое заявление сделал глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров, сообщает РИА Новости.
По его словам, Киев тратит на нужды ВСУ 150 миллиардов долларов, финансируемых из средств партнеров и государственного бюджета. При этом он не уточнил, в какие сроки тратится данная сумма.

«Нам нужны будут инвестиции, мы говорим нашим партнерам, что будем делать совместное производство, мы будем контрактоваться, давать контракт на три, пять, десять лет, будем развивать с вами рынок, чтобы мы могли экспортировать», – объяснил он.

Ранее Умеров признал, что Киев должен постоянно информировать Запад о планах ВСУ. По его словам, эти действия являются «операционным вопросом», которые Украина и ее союзники подняли на стратегический уровень.

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#оружие
#сша
#украина
#всу
#финансирование
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В Германии объяснили возможность решения Байдена разрешить ВСУ удары по России
Tagesschau: Байден может разрешить ВСУ удары вглубь РФ, желая улучшения наследия
21 сентября 2024, 23:25

Президент США Джо Байден может разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь российской территории, передает немецкое издание Tagesschau.
«Ходят слухи, что президент Байден хочет улучшить свое "наследие". Он мог бы либо дать [Украине] разрешение на применение оружия дальнего действия, либо отказаться от своего прежнего запрета на членство Украины в НАТО», – утверждается в материале.

Отмечается, что первый вариант помог бы Киеву в военном плане, а второй – в политическом.

Ранее президент Украины Зеленский признал, что Киев Все еще не получил ни от США, ни от Великобритании снятие запрета на использование ракет большой дальности для ударов вглубь России.

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#украина
#джозеф байден
#сша
#всу
#удар
#россия
#германия
#владимир зеленский
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Трамп прокомментировал предложение Харрис провести второй раунд дебатов
Трамп о предложении Харрис провести второй раунд дебатов: «Уже поздно»
21 сентября 2024, 23:16

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп прокомментировал предложение своей соперницы от Демократической партии Камалы Харрис провести второй раунд дебатов, заявили, что «уже слишком поздно», сообщает ТАСС.
По словам Трампа, Харрис и ее команда видят, что предвыборная кампания идет не лучшим образом, что стало причиной предложения провести очередной раунд дебатов.

«Но проблема в том, что уже слишком поздно для еще одних дебатов. Голосование уже началось», – сказал Трамп, добавив, что у Харрис уже был шанс провести дебаты на телеканале Fox News, однако она отказалась.

Трамп напомнил, что Харрис участвовала в двух телевизионных дебатах в 2024 году. По словам республиканца, демократы хотят еще одной встречи, потому что считают, что «серьезно проигрывают».

«Она как боксер, который выходит на ринг и после нокаута первым делом говорит, что хочет реванш», – резюмировал Трамп.

До этого Харрис подтвердила, что готова к вторым прямым дебатам с Трампом 23 октября. Ранее руководитель избирательной кампании Харрис Джен О'Мэлли Диллон сообщил CNN, что Харрис приняла приглашение на новые дебаты с Трампом.

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#дональд трамп
#камала харрис
#выборы
#сша
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