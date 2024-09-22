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Двое колумбийских добровольцев служат в интербригаде «Пятнашка» в Курской области, передает ТАСС.
По словам бойца с позывным Кочевник, изначально они прибыли для «медицинской поддержки», но из-за «языковых проблем» теперь занимаются «материально-техническим обеспечением, перевозкой боеприпасов, техники и продовольствия».
Доброволец дал понять, что было бы «опасно» отправлять их на передовую вместе с российскими войсками.
В августе кубинский доброволец Рафаэль Эспиноза Куэста с позывным Чики рассказал о «другом уровне» артиллерийских десантников группировки «Днепр».
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Доброволец дал понять, что было бы «опасно» отправлять их на передовую вместе с российскими войсками.
«Мы их не поймем, и наоборот», – сказал Кочевник.
В августе кубинский доброволец Рафаэль Эспиноза Куэста с позывным Чики рассказал о «другом уровне» артиллерийских десантников группировки «Днепр».
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Александр Климов