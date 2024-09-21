ВСУ покинули позиции у Андреевки на Артёмовском направлении

Фото: iStock/Anna_Anikina
Бойцы ВСУ покинули позиции вблизи села Андреевка на Артёмовском направлении. Об этом силовые структуры сообщили ТАСС.
Отмечается, что украинские военные длительное время занимали позиции в данном районе, однако им пришлось уйти. Теперь они пытаются закрепиться за каналом Северский Донец – Донбасс.
Ранее начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук заявил, что за прошедшие сутки бойцы данного подразделения войск отразили девять контратак ВСУ. В результате, ВС РФ удалось ликвидировать формирование из шести бригад украинской армии и занять более выгодные рубежи. ВСУ в ходе этой битвы потеряли свыше 490 военнослужащих, один танк, шесть автомобилей, один бронетранспортёр М113 западного производства, по одной гаубице «Гиацинт-Б» и Д-20 и иное оружие.
Читайте также:
В Госдуме РФ оценили возможность завершения боевых действий в 2024 году
Повторное наступление на Курскую область, атака ВСУ на Кубань: последние новости СВО
Полковник заявил об изменении тактики России по освобождению Донбасса
Анастасия Чинкова