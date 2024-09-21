Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
Депутат Госдумы РФ Алексей Чепа заявил, что мирные переговоры по Украине могут начаться весной следующего года. Об этом сообщает «Лента.ру».
По словам парламентария, возможность урегулирования украинского противостояния была всегда. Но этому мешал Запад, который стремится затянуть вооруженный конфликт, отметил Чепа.
Он подчеркнул, что Киев предпринял все возможные действия, чтобы переговоры с Москвой так и не состоялись. Это касается и вторжения в Курскую область, сказал депутат.
Чепа добавил, что «план победы» предводителя киевского режима Владимира Зеленского вряд ли может быть осуществлен. Согласно мнению парламентария, в это не верит и сам украинский президент.
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Он подчеркнул, что Киев предпринял все возможные действия, чтобы переговоры с Москвой так и не состоялись. Это касается и вторжения в Курскую область, сказал депутат.
Чепа добавил, что «план победы» предводителя киевского режима Владимира Зеленского вряд ли может быть осуществлен. Согласно мнению парламентария, в это не верит и сам украинский президент.
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Екатерина Коршунова