Повторное наступление на Курскую область, атака ВСУ на Кубань: последние новости СВО

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Минувшей ночью ВСУ предприняли очередную попытку атаки российских территорий с использованием беспилотников. Кроме того, ВСУ намеревались осуществить прорыв в Курской области. О том, как разворачиваются события на фронте, где продвинулись ВС РФ и куда был вынужден отойти противник расскажет редакция «Радио 1».
Курская область
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Наиболее интенсивные боевые действия разворачиваются в Глушковском районе, где противник пытается прорваться в город. По информации телеграм-канала «Два майора», сначала была направлена колонна (два танка «Леопард» и семь ББМ) в районе Весёлого, которая была остановлена подразделениями ВС РФ и пограничниками.
Зафиксировано уничтожение Leopard 2A5 у Шептуховки в Кореневском районе, более чем в 25 километрах от границы, что свидетельствует о намерении Киева использовать оставшиеся дорогостоящие западные танки в операции под Курском.
Позже противник предпринял повторную атаку меньшими силами. В результате попытки наступления техника ВСУ подверглась серьезным повреждениям от действий российских FPV-дронов и высокоточных барражирующих боеприпасов.
В курском приграничье российские военные успешно очистили населённые пункты Дарьино и Николаево-Дарьино. По информации Минобороны России, с поддержкой армейской авиации и артиллерии были отражены три попытки ВСУ прорваться через границу в направлениях населённых пунктов Новый Путь, Малая Обуховка и Медвежье.
Командир интербригады «Пятнашка» отметил, что в начале вторжения в Курскую область действовали элитные подразделения, но сейчас ВСУ наполняют фронт тербатами, чья задача — закрепляться и замедлять продвижение российских войск.
Торецкое направление
Покровское направление
41-я гвардейская армия, действующая на Покровском направлении ДНР, освободила населённый пункт Крутой Яр. Успешные действия на западе позволяют отодвинуть линию фронта от Донецка и создать вокруг города безопасную зону.
Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий освободили населённый пункт Георгиевка в ДНР. По информации командира интербригады «Пятнашка», вторжение резервов противника в Курскую область дало возможность российским войскам углубиться в оборону ВСУ в ДНР более чем на 50 километров.
Угледарское направление
Дроны ВСУ атаковали Кубань
Фото: iStock/abadonian
В ночь с 20 на 21 сентября российская система противовоздушной обороны успешно отбивала масштабную атаку украинских беспилотников. В Тихорецком районе Краснодарского края произошел пожар после того, как обломки вражеского БПЛА упали на землю, что привело к воспламенению взрывоопасных предметов и их последующей детонации. По предварительным данным, среди местных жителей никто не пострадал.
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Анастасия Хохлова