Губернатор Ростовской области объявил об уходе в отставку

Василий Голубев (Фото: сайт Кремля)
Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил в своем Telegram-канале, что принял решение уйти в отставку в связи с переходом на другую работу.
По его словам, слаженные действия жителей Донского региона позволили решить различные актуальные вопросы, реализовать большое число важных для области проектов, а также сделать Ростовскую область регионом-лидером.
Голубев добавил, что его приоритетом всегда будет поддержка и развитие любимой области. О том, на какую должность чиновник переходит, не сообщается.
Напомним, Василий Голубев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области в 2010 году. В 2015 году он был избран губернатором региона.
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Голубев добавил, что его приоритетом всегда будет поддержка и развитие любимой области. О том, на какую должность чиновник переходит, не сообщается.
Напомним, Василий Голубев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области в 2010 году. В 2015 году он был избран губернатором региона.
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Екатерина Коршунова