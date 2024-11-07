Экс-глава Коми Уйба стал замначальника управления в министерстве обороны

Владимир Уйба (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)
Бывший глава Республики Коми Владимир Уйба назначен первым заместителем начальника Главного военно-медицинского управления министерства обороны РФ. Об этом сообщили в пресс-службе экс-руководителя региона.
Вместо Уйбы руководить Коми будет Ростислав Гольдштейн, чьё место в Еврейской автономной области в свою очередь заняла бывшая глава управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» Мария Костюк, напоминает ТАСС. Эксперты отмечают, что у новых глав прочные связи со своими регионами. Кроме того, они способны наладить эффективное взаимодействие с федеральным центром.
Что касается Владимира Уйбы, то он ещё сообщая о своей отставке рассказал, что президент Владимир Путин доверил ему «новый фронт работы на федеральном уровне». Как выяснилось, это оказалась руководящая должность в министерстве обороны.
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