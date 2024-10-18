Дочь Залужного поставила Украине неутешительный диагноз

Валерий Залужный
Посол Украины в Лондоне, бывший главком ВСУ Валерий Залужный рассказал, что его дочь сравнила обесточенную Украину с пациентом, который оказался в реанимации с отказавшими почками. Об этом он рассказал на мероприятии британского аналитического центра Chatham House*. По его словам, такое сравнение девушка привела, так как закончила медицинский университет.
«Моя дочь закончила медицинский университет, и по ее словам, Украина напоминает пациента в реанимации — врачи собрали все оборудование и медикаменты, чтобы спасти жизнь, но у больного отказали почки. Мы лишились электричества. Вот что произошло с нами», — поделился бывший главнокомандующий.Ранее Залужный заявлял, что Украина оказалась в состоянии «затяжной войны», а самое неприятное заключается в том, что выйти из этого положения практически нет никакой возможности. Он также добавил, что в настоящее время конфликт уже в основном перешел в позиционную стадию со «статичными и изнуряющими боями». Такое ведение боевых действий, по его словам, позволяет России укреплять и восстанавливать военную мощь.
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