Залужный: У Киева практически нет шансов выйти из затяжного конфликта с Россией

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В настоящее время Украина оказалась в состоянии «затяжной войны». Самое неприятное заключается в том, что выйти из этого положения практически нет никакой возможности.
Об этом заявил бывший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины и нынешний посол в Великобритании Валерий Залужный. Его слова приводит издание The Kyiv Independent. В публикации указано, что экс-главком ВСУ во время своего выступления в Королевском институте международных отношений критиковал западных союзников за недостаточную поддержку в виде поставок вооружений в 2023 году. По его словам, именно поэтому Украина не смогла добиться «существенных успехов» в ходе летнего контрнаступления.
Залужный также добавил, что в настоящее время конфликт уже в основном перешёл в позиционную стадию со «статичными и изнуряющими боями». Такое ведение боевых действий, по его словам, позволяет России укреплять и восстанавливать военную мощь.
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Александр Бойцов