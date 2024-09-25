Экс-главком ВСУ Залужный дал старт подрыву «Северных потоков», заявили в Германии

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный утвердил и дал старт операции по подрыву газопроводов «Северные потоки» осенью 2022 года. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.
Отмечается, что подотчётная Залужному группа собрала из частных источников порядка 300 тысяч долларов и разработала план операции. Экс-главком ВСУ, в свою очередь, одобрил её и дал разрешение на реализацию.
Власти Германии и США за несколько месяцев до взрывов предупреждали голландскую службу военной разведки о том, что готовится операция, но никаких мер в связи с этим предпринято не было. Президента Украины Владимира Зеленского никто не предупредил о готовящейся главкомом и другими военными диверсии на газопроводе.
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Анастасия Чинкова