Экс-главком ВСУ Залужный выступил против мобилизации 18-летних украинцев

Граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет необходимо беречь. Об этом заявил украинский посол в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный, слова которого приводит издание «Страна.ua» в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что ещё находясь на посту главнокомандующего армии протестовал против мобилизации граждан младше 25 лет, поскольку Украина нужна «и через 20 лет, и через 30 лет». А будущая страна сейчас как раз в лице 18-летних молодых людей.
При этом в «крайнем случае» Залужный допускает, что без снижения возраста мобилизации не обойтись. Однако это касается только такой перспективы, при которой возникнет угроза существованию страны, отметил он в ходе встречи с украинскими студентами в Лондоне.
Читайте также:
На Украине предложили начинать мобилизацию с 20 лет
На Украине в два раза сократили срок явки в военкомат по повестке
В Раде заявили о снижении уровня мобилизации на Украине
Анастасия Чинкова