Додик: Евросоюз хотел продолжать конфликта на Украине из-за своих кризисов

Милорад Додик (фото: kremlin.ru)
Европа хотела продолжать конфликт на Украине, так как не могла справиться со своими кризисами.
Об этом в интервью RT заявил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.
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«Ясно, что в мире существует некая тлетворная европейская структура, которой нужна была война, потому что (иначе. — RT) она не могла справиться с кризисами — как внутри составляющих её стран, так и внутри самого Европейского союза. Им нужно было что-то ещё, и они выбрали войну», —пояснил глава государства.Додик добавил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, наоборот, намерены добиться мирного соглашения.
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Данил Пономарев