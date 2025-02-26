Президента Республики Сербской Милорада Додика приговорили к тюремному заключению

Милорад Додик (фото: kremlin.ru)
Суд Боснии и Герцеговины приговорил президента Республики Сербской Милорада Додика к тюремному заключению и наложил запрет на ведение политической деятельности. Об этом сообщает боснийская газета Dnevni Avaz.
Отмечается, что Додика приговорили к одному году лишения свободы и шестилетнему запрету на осуществление политической деятельности. Причиной введения таких мер указано неподчинение Высокому представителю международного сообщества в стране Кристиану Шмидту.
Приговор был вынесен судом первой инстанции. Окончательное решение по делу примет палата второй инстанции Суда Боснии и Герцеговины после того, как защита и обвинение подадут апелляции.
Напомним, что в августе 2023 году против Додика выдвинули обвинения после того, как он подписал указ, согласно которому решения Конституционного суда Боснии и Герцеговины были объявлены недействительными на территории Республики Сербской.
В МИД России выразили серьёзные опасения о последствиях, которые могут возникнуть после вынесения приговора Додику. В российском ведомстве указали, что обвинения против главы государства были сфабрикованы и направлены против всего сербского народа.
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Приговор был вынесен судом первой инстанции. Окончательное решение по делу примет палата второй инстанции Суда Боснии и Герцеговины после того, как защита и обвинение подадут апелляции.
Напомним, что в августе 2023 году против Додика выдвинули обвинения после того, как он подписал указ, согласно которому решения Конституционного суда Боснии и Герцеговины были объявлены недействительными на территории Республики Сербской.
В МИД России выразили серьёзные опасения о последствиях, которые могут возникнуть после вынесения приговора Додику. В российском ведомстве указали, что обвинения против главы государства были сфабрикованы и направлены против всего сербского народа.
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Анастасия Чинкова