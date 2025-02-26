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Президента Республики Сербской Милорада Додика приговорили к тюремному заключению

Милорад Додик (фото: kremlin.ru)

Милорад Додик (фото: kremlin.ru)

Суд Боснии и Герцеговины приговорил президента Республики Сербской Милорада Додика к тюремному заключению и наложил запрет на ведение политической деятельности. Об этом сообщает боснийская газета Dnevni Avaz.
Отмечается, что Додика приговорили к одному году лишения свободы и шестилетнему запрету на осуществление политической деятельности. Причиной введения таких мер указано неподчинение Высокому представителю международного сообщества в стране Кристиану Шмидту.

Приговор был вынесен судом первой инстанции. Окончательное решение по делу примет палата второй инстанции Суда Боснии и Герцеговины после того, как защита и обвинение подадут апелляции.

Напомним, что в августе 2023 году против Додика выдвинули обвинения после того, как он подписал указ, согласно которому решения Конституционного суда Боснии и Герцеговины были объявлены недействительными на территории Республики Сербской.

В МИД России выразили серьёзные опасения о последствиях, которые могут возникнуть после вынесения приговора Додику. В российском ведомстве указали, что обвинения против главы государства были сфабрикованы и направлены против всего сербского народа.

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#суд
Минск ратифицировал договор, допускающий создание Россией военных объектов в Белоруссии
Белоруссия ратифицировала договор, позволяющий РФ создавать военные объекты
26 февраля 2025, 14:00

Фото: istockphoto/HUNG CHIN LIU

Палатой представителей Национального собрания Белоруссии ратифицировала Договор с Российской Федерацией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Документ, в частности, позволяет создавать российские военные объекты в республике.
Договор направлен на обеспечение эффективности мер по совместной защите суверенитета, независимости и конституционного строя Российской Федерации и Республики Беларусь, целостности и неприкосновенности территории и внешней границы Союзного государства. Он был подписан 6 декабря 2024 года в Минске.

Россия и Белоруссия взяли на себя обязательство поддерживать друг друга всеми разрешёнными международным правом способами и средствами, а также предпринимать соответствующие действия при появлении угрозы их суверенитету, безопасности, независимости и конституционному строю.

Договор вступает в силу в момент обмена ратификационными грамотами. Он заключается на 10 лет и автоматически продлевается на последующие десятилетние сроки.

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#безопасность
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WSJ: Макрон оказывает давление на Трампа в вопросе военной поддержки Украины
26 февраля 2025, 13:06

Фото: istockphoto/Delpixart

Во время встречи в Белом доме президент Франции Эммануэль Макрон надавил на президента США Дональда Трампа, чтобы он предоставил поддержку солдатам Франции и Британии, которые планируются к размещению на Украине после заключения мирного соглашения.
Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на информацию, полученную от неназванного высокопоставленного чиновника.

«Макрон надавил на Трампа, чтобы тот предоставил американскую военную поддержку тысячам солдат, которых Великобритания и Франция готовы разместить на Украине в случае заключения мирного соглашения, о котором США ведут переговоры с Россией», — пишет издание.

По словам источника, президент Франции покинул США с полной уверенностью, что встретил понимание у американского лидера.

Во время пресс-конференции в Белом доме Макрон перебил Трампа, рассказывая, как Европа финансово помогала Украине. Телеканал CNN отмечает: лидеры США и Франции улыбались и выглядели дружелюбно до того момента, когда началось обсуждения украинского вопроса и противоречия между Европой и США стали очевидны.

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#украина
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IOL: В ЮАР под песню «Сигма-бой» сорвали проукраинский митинг
26 февраля 2025, 12:26

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

В крупном городе провинции Квазулу-Наталь южноафриканского Дурбана сорвался проукраинский митинг. Его проведению помешала группа местных жителей, исполнивших российский молодёжный хит «Сигма-бой», размахивая триколором.
О происшествии сообщает издание Independent Online (IOL). Организаторы и участники проукраинского митинга не были готовы к тому, что к ним подойдет толпа местных жителей с российскими флагами в руках, распевающая хит российских подростков «Сигма-бой». Вмешавшаяся полиция не допустила прямого столкновения двух групп.

Большая часть жителей провинции Квазулу-Наталь — сторонники партии «Умконто ве сизве», которую основал бывший президент ЮАР Джейкоб Зума. Эта партия поддерживает Путина и политику России.

Интересно отметить, что 7 февраля Центр по борьбе с дезинформацией при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) назвал прославившуюся на весь мир российскую песню «Сигма-бой» пропагандой, заявив, что Москва давно использует музыку в качестве инструмента soft power (англ. «мягкая сила» или «лёгкий нажим») и продвигает таким образом «свои нарративы и культурное влияние».

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#полиция
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#партия
#мир
#юар
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Bloomberg: Три европейские страны готовы направить войска на Украину
Bloomberg: Берлин, Лондон и Париж готовы направить свои войска на Украину
26 февраля 2025, 11:31

Фото: istockphoto/Serhej Calka

Франция, Великобритания и Германия готовы направить свои военные контингенты на Украину, чтобы способствовать прекращению огня. Однако правительства указанных государств нуждаются в одобрении и поддержке США.
Об этом заявил глава французского министерства финансов Эрик Ломбар в интервью Bloomberg TV. По его словам, военные подразделения из европейских стран будут направлены в зону конфликта уже после окончания боевых действий, чтобы поддерживать и контролировать соблюдение сторонами режима прекращения огня.

«Если мы хотим, чтобы перемирие и режим прекращения огня соблюдались, нам нужна поддержка США», — заявил министр.

По его словам, другие страны Европы также готовы направить своих военных на территорию Украины. Ломбар утверждает, что президент США Дональд Трамп согласился на этот шаг, но он не уточнил, какие именно шаги готов предпринять Вашингтон в данном вопросе.

Глава Минфина Франции также добавил, что обменялся номерами телефонов со своим американским коллегой Скоттом Бессентом во время недавнего визита в Вашингтон. Министры продолжат контакты и обсуждения данного вопроса.

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«В какой-то момент»: Трамп задумывается об отмене антироссийских санкций
Дональд Трамп рассматривает вопрос отмены антироссийских санкций в будущем
26 февраля 2025, 09:39

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что рассматривает возможность отмены антироссийских санкций в будущем. Однако в настоящее время никаких договорённостей на этот счёт нет.
На встрече с журналистами пула Белого дома в Овальном кабинете американский лидер заявил, что «мы не снимали ни с кого каких-то санкций». Он также добавил, что в какой-то момент это, конечно, произойдёт, но «прямо сейчас» никаких решений по этому вопросу не принималось.

Когда президента США спросили, обсуждалась ли уже возможность усиления либо, наоборот, смягчения антироссийских санкций в связи с вопросами и условиями урегулирования украинского конфликта, Трамп также ответил отрицательно.

«Нет, мы не рассматривали какие-либо санкции», — сказал глава Белого дома

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