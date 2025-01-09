Милорад Додик (Фото: kremlin.ru)
Европа за время конфликта на Украине потеряла уже миллиарды евро. К тому же она очевидно проигрывает России и её лидеру Владимиру Путину.
Об этом в эфире государственного Радио и телевидения заявил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик в своём выступлении по случаю 33-й годовщины образования РС БиГ. Он отметил, что Путин побеждает потому, что с самого начала «был прав».
Додик напомнил о словах госсекретаря США Энтони Блинкена, который признал, что Запад всё время вооружал Киев, несмотря на Минские соглашения. Поэтому, по словам президента, смешно обвинять Путина в том, что он защищает свою страну.
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«Ещё в 2007 году (на Мюнхенской конференции по безопасности - прим. ред.) Путин сказал: "Не делайте так, вы ничего не получите". И оказался прав», — сказал президент РС БиГ.
Додик напомнил о словах госсекретаря США Энтони Блинкена, который признал, что Запад всё время вооружал Киев, несмотря на Минские соглашения. Поэтому, по словам президента, смешно обвинять Путина в том, что он защищает свою страну.
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Александр Бойцов