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Додик: Европа теряет миллиарды из-за Украины и к тому же проигрывает России

Милорад Додик (Фото: kremlin.ru)

Милорад Додик (Фото: kremlin.ru)

Европа за время конфликта на Украине потеряла уже миллиарды евро. К тому же она очевидно проигрывает России и её лидеру Владимиру Путину.
Об этом в эфире государственного Радио и телевидения заявил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик в своём выступлении по случаю 33-й годовщины образования РС БиГ. Он отметил, что Путин побеждает потому, что с самого начала «был прав».

«Ещё в 2007 году (на Мюнхенской конференции по безопасности - прим. ред.) Путин сказал: "Не делайте так, вы ничего не получите". И оказался прав», — сказал президент РС БиГ.



Додик напомнил о словах госсекретаря США Энтони Блинкена, который признал, что Запад всё время вооружал Киев, несмотря на Минские соглашения. Поэтому, по словам президента, смешно обвинять Путина в том, что он защищает свою страну.

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#запад
#путин
#киев
Биткойны осужденного экс-следователя СК Тамбиева начали передавать государству
09 января 2025, 07:17

Фото: iStock/dulezidar

Судебные приставы начали процесс обращения в доход государства более 1 миллиарда рублей в биткойнах, принадлежащих бывшему следователю Следственного комитета России Марату Тамбиеву, который был осужден за рекордную взятку в криптовалюте, сообщает ТАСС,
Отмечается, что исполнительное производство инициировано на основании судебного решения, согласно которому биткойны Тамбиева, хранящиеся на аппаратном кошельке «Ledger Nano X», будут конфискованы в пользу государства.

В дополнение к этому, на имущество Тамбиева наложен арест в рамках другого исполнительного производства, открытого 20 декабря 2024 года. Также с него взыскиваются исполнительные сборы в размере 15 тысяч рублей.

Суд в Подмосковье приговорил Тамбиева к 16 годам лишения свободы за получение взятки в размере 2,7 тысячи биткойнов, что по текущему курсу составляет около 26,8 миллиарда рублей. В настоящее время он отбывает наказание в колонии строгого режима.

Тамбиев был арестован в марте 2022 года. Он, вместе с бывшей следовательницей Ляховенко, вымогал криптовалюту у хакеров из группировки Infraud Organization.

Судебные приставы взыщут более 8,6 млрд рублей с бизнесмена Бориса Шпигеля. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#арест
#имущество
#производство
#приставы
#наказание
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Байден полагает, что победил бы Трампа на выборах в 2024 году
08 января 2025, 22:16

Джо Байден (Фото: whitehouse.gov)

Уходящий американский президент Джо Байден полагает, что смог бы одержать победу над республиканцем Дональдом Трампом на прошедших 5 ноября 2024 года выборах в США. С подобной оценкой он выступил в интервью газете USA Today.
Джо Байдена спросили, считает ли он, что у него бы получилось победить на ноябрьских выборах.

«Это звучит высокомерно, но думаю, что да, исходя из [результатов] опросов», — заявил Джо Байден.

При том 82-летний уходящий президент США затруднился дать точный ответ на вопрос о том, смог бы он возглавлять администрацию страны на протяжении еще четырёх лет.

«Я не знаю», — поделился Байден.

Уходящий президент уточнил, что сначала не планировал участвовать и в выборах 2020 года, но решился, так ак счёл, что у него были «хорошие шансы» на то, чтобы победить республиканца Трампа, который тогда добивался переизбрания на высший государственный пост.

«Пока все неплохо. Но кто знает, что я буду из себя представлять, когда мне будет 86?», — резюмировал Байден, чей президентский срок заканчивается 20 января.

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#сша
#президент
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#байден
#джо байден
#выборы
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США отказались передавать Украине вертолёты Blackhawk
Пентагон: США не передадут Киеву вертолёты Blackhawk, но ищут подходящие опции
08 января 2025, 21:43

Фото: iStock/vadimrysev

Вашингтон пока не принял решение о предоставлении Киеву многоцелевых вертолётов Blackhawk, однако ищет подходящие опции. Об этом сообщил высокопоставленный представитель Пентагона в ходе брифинга с журналистами.
Он подчеркнул, что новых объявлений по поводу предоставления американских вертолётов ВСУ нет, однако украинцы услышаны, ведётся работа с партнёрами и союзниками по поиску наиболее подходящего типа вертолётов.

По словам представителя американского оборонного ведомства, США пока не согласовывали отправку Украине вертолётов Blackhawk ине выделяли на это деньги.

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МИД Украины заявил о готовности Киева занять место Венгрии в Евросоюзе и НАТО

Госпогранслужба Украины сообщила о возведении укреплений на границе с Белоруссией
#сша
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#всу
#вертолёт
#поставки
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Экс-президент Грузии Зурабишвили стала стипендиатом Института Маккейна в США
08 января 2025, 21:30

Саломе Зурабишвили (фото: РИА Новости/Стрингер)

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили стала сотрудником Института Маккейна при Университете штата Аризона в США. Об этом сообщается на сайте организации.
Отмечается, что 72-летняя политика стала стипендиатом Киссинджера 2025 году и теперь будет использовать свой дипломатический и политический опыт для продвижения Грузии к новым выборам и дипломатическому пути развития.

Зурабишвили подчеркнула, что для неё является большой честь получение стипендии Киссинджера, поскольку в настоящее время ведётся борьба между автократиями и демократиями. Грузию она назвала страной, олицетворяющей такую борьбу.

Напомним, что целью программы стипендий института является поддержка молодых специалистов, которые стремятся внести собственный вклад в решение глобальных мировых проблем и развитие дипломатии.

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#сша
#саломе зурабишвили
#политика
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#борьба
#поддержка
#развитие
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Госпогранслужба Украины сообщила о возведении укреплений на границе с Белоруссией
08 января 2025, 20:41

Фото: iStock/FooTToo

Украина возводит фортификационные сооружения и огневые позиции на границе с Белоруссией. Об этом сообщил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко, слова которого приводит агентство УНН.
Он назвал белорусское направление «угрожающим». На границе со страной происходит установка инженерного укрепления, фортификационных укреплений, опорных пунктов, огневых позиций, системы траншей и окопов. По словам Демченко, этом необходимо, чтобы ВСУ могли «противодействовать любой угрозе».

Кроме того, представитель госпогранслужбы указал на расширение системы видеонаблюдения на украинско-белорусской границе.

Демченко напомнил, что общая протяжённость границы между Белоруссией и Украиной составляет свыше 1080 километров.

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#белоруссия
#граница
#белорусское направление
#всу
#политика
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МИД Украины заявил о готовности Киева занять место Венгрии в Евросоюзе и НАТО
08 января 2025, 20:18

Фото: iStock/Tashka

МИД Украины заявил о готовности страны занять место Венгрии в Евросоюзе и НАТО, если Будапешт сделает выбор в пользу членства в СНГ или ОДКБ. Соответствующее заявление представлено на сайте ведомства.
Отмечается, что Венгрия якобы создаёт препятствия для доступа энергоресурсов из США и других государств на европейский рынок.

Также в ведомстве подчеркнули, что Венгрии необходимо будет перейти в ОДКБ и уступить своё место Украине в случае, если Будапешт решит усилить Россию, а не Брюссель или Вашингтон.

Напомним, что Украина подала заявку на членство в Евросоюзе в февраля 2022 года. Тогда стране предоставили статус кандидата в объединение.

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#венгрия
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Байден не успеет выделить Украине более $2 млрд военной помощи – Пентагон
08 января 2025, 20:00

Фото: iStock/Andrii Atanov

Администрация президента США Джо Байдена не успеет выделить Украине военную помощь в размере свыше двух миллиардов долларов, поэтому рассчитывает на продолжение поставок при избранном главе государства Дональде Трампе. Об этом сообщили в Пентагоне.
При этом госсекретарь США Энтони Блинкен ранее в этот день заявил, что Вашингтон будет отправлять Киеву военную помощь до последнего дня администрации Байдена. Также нынешние власти рассчитывают на продолжение помощи со стороны иных союзников Украины.

Кроме того, американский госсекретарь выразил уверенность в том, что будущая администрация Трампа будет стремиться обеспечить Украине наилучшую возможную сделку по урегулированию конфликта.

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#сша
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#всу
#пентагон
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В Приднестровье высказались о возвращении в состав Молдавии
Глава ПМР Красносельский: Приднестровье не станет проситься в Молдавию
08 января 2025, 19:46

Фото: iStock/rarrarorro

Приднестровье не будет проситься в Молдавию. Об этом сообщил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский в ходе заседания совбеза.
Он предупредил, что у тех кто ожидает, что Приднестровье упадёт на колени и будет проситься в Молдавию, ничего не получится. Их надежды не оправдаются, поскольку в республике проживает народ, который выбрал многонациональный, а не мононациональный путь развития.

Глава Приднестровья отметил, что в настоящее время диалога между Приднестровьем и Молдавией нет. Властями республики были использованы все средства для возобновления диалога на высшем уровне, однако Кишинёв отказался от переговоров.

Красносельский указал на стремительно набирающую обороны гуманитарную катастрофу. Тирасполь пытается сдерживать её, чтобы исключить негативные последствия.

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#молдавия
#приднестровье
#политика
#конфликт
#катастрофа
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Forbes: Евросоюз может охладеть к Зеленскому после остановки транзита газа
08 января 2025, 19:06

Фото: iStock/ Cylonphoto

Глава киевского режима Владимир Зеленский может столкнуться с сокращением финансовой поддержки от Евросоюза из-за пагубных последствий, с которыми столкнулась Европа после остановки транзита российского газа через Украину, сообщило издание Forbes.
Издание отметило, что накануне глава киевского режима обратился к странам Евросоюза и попросил об увеличении поддержки перед инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа.

«Однако европейские соседи Украины могут оказаться менее восприимчивыми к просьбам Зеленского о большей военной помощи, когда их люди фактически замерзают в своих домах, а их бюджеты опустошаются из-за значительного повышения цен на природный газ», — уточнялось в материале.

Подчёркивалось, что в первый же день после того, как прекратился транзит, цены на природный газ в Европе выросли на четыре процента. В то же время из-за Владимира Зеленского Украина и Европа попали в тяжёлую ситуацию в преддверии холодной зимы, уточнил автор.

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#украина
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