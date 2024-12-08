Президента Республики Сербской Додика госпитализировали для операции на желудке

Милорад Додик (Фото: kremlin.ru)
Президента Республики Сербской, части государства Босния и Герцеговина, Милорада Додика госпитализировали, передала его пресс-служба.
«Президент Республики Сербской Милорад Додик был обследован сегодня днем, 08 декабря, в Белграде из-за острой боли, после чего его госпитализировали», — подчеркнула пресс-служба президента Республики Сербской.
Милорад Додик перенесёт операцию на пищеводе и желудке, обратили внимание в пресс-службе.
В прошлый раз Милорад Додик, который занимал пост председателя президиума Боснии и Герцеговины, попал в медицинское учреждение в декабре 2020 года. В тот момент у политика выявили двустороннее воспаление легких. Перед этим Милорад Додик ушёл на самоизоляцию после с человеком, у которого обнаружили коронавирусную инфекцию.
Милорад Додик был президентом Республики Сербской с 2010 по 2018 год. В октябре 2022 года политика был снова избрали на пост главы республики.
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