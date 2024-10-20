Президент Республики Сербской Додик прибыл на саммит БРИКС в Казань

Милорад Додик (Фото: сайт Кремля)
Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик прибыл в Казань, чтобы принять участие в саммите БРИКС. Он уже встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, отмечает пресс-слжуба последнего.
Отмечается, что Додик прилетел этой ночью прямым рейсом Белград – Казань. У него в планах посещение нескольких мероприятий саммита БРИКС.
Глава Республики Сербской выразил благодарность Минниханову за приглашение посетить российский регион в дни проведения там саммита БРИКС.
Глава Татарстана в ходе встречи напомнил, что на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали протокол о сотрудничестве Татарстана и Республики Сербской. Для реализации данного протокола уже подготовлен ряд мерпориятий. В частности, российская сторона заинтересована в увеличении объёмов торговли.
Кроме того, Миннинханов и Додик подписали план мероприятий, включаящий в себя сотрудничество по нескольким направлениям: торговля, инвестиции, промышленность, медицина, образование, сельское хозяйство и муниципальное развитие.
Читайте также:
«Событие самого высокого ранга»: Сербский лидер РС БиГ Милорад Додик приедет на саммит БРИКС
Путин: Товарооборот между Россией и Республикой Сербской устойчиво растёт
Киселев: лидерам ведущих СМИ стран БРИКС удалось коротко пообщаться с Путиным
Глава Республики Сербской выразил благодарность Минниханову за приглашение посетить российский регион в дни проведения там саммита БРИКС.
Глава Татарстана в ходе встречи напомнил, что на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали протокол о сотрудничестве Татарстана и Республики Сербской. Для реализации данного протокола уже подготовлен ряд мерпориятий. В частности, российская сторона заинтересована в увеличении объёмов торговли.
Кроме того, Миннинханов и Додик подписали план мероприятий, включаящий в себя сотрудничество по нескольким направлениям: торговля, инвестиции, промышленность, медицина, образование, сельское хозяйство и муниципальное развитие.
Читайте также:
«Событие самого высокого ранга»: Сербский лидер РС БиГ Милорад Додик приедет на саммит БРИКС
Путин: Товарооборот между Россией и Республикой Сербской устойчиво растёт
Киселев: лидерам ведущих СМИ стран БРИКС удалось коротко пообщаться с Путиным
Анастасия Чинкова