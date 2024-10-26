Милорад Додик (Фото: сайт Кремля)
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины, заявил, что не намерен следовать за западными державами. Об этом президент Додик заявил в интервью информационному агентству ТАСС.
В частности, он упомянул о своем участии в саммите БРИКС в Казани. Додик подчеркнул, что не намерен отказываться от своих политических принципов, несмотря на действия западных стран.
Ранее Додик отказался вводить визовый режим с Россией, несмотря на требования Евросоюза. Он добавил, что проинформирует президента России Владимира Путина об этом требовании ЕС.
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«Я должен представлять сербский народ, который меня выбрал, а не быть послушным лицом какой-либо западной канцелярии», – заявил он.
Ранее Додик отказался вводить визовый режим с Россией, несмотря на требования Евросоюза. Он добавил, что проинформирует президента России Владимира Путина об этом требовании ЕС.
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Александр Климов