Додик: Европейские политики готовятся к войне, чтобы удержаться у власти
Президент Республики Сербской (образование в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик заявил, что некоторым европейским политикам для сохранения власти и маскировки внутренних социальных проблем требуется подготовка к войне. Своё мнение он высказал в комментарии для ТАСС.
Додик отметил, что призывы к милитаризации отражают неспособность властей найти решения для социальных проблем. Он констатировал, что Европа, построенная на ценностях, утратила свои принципы.
По его оценке, общество постепенно отходит от идей прав человека, верховенства закона, свободы передвижения и конкуренции, становясь более разрозненным. Додик указал, что мигранты, принятые в странах Европы, не изменили свои культурные взгляды, а, напротив, сплотились и теперь открыто противостоят существующим порядкам в Германии.
Сербско-боснийский государственный деятель считает, что это разрушает политическую и социальную структуру страны. Он заключил, что Европа ещё не нашла ответа на эти вызовы.
Читайте также: