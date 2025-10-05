Додик: Европейские политики готовятся к войне, чтобы удержаться у власти

05 октября 2025, 16:02

Милорад Додик (Фото: www.kremlin.ru)

Президент Республики Сербской (образование в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик заявил, что некоторым европейским политикам для сохранения власти и маскировки внутренних социальных проблем требуется подготовка к войне. Своё мнение он высказал в комментарии для ТАСС.