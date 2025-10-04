МИД Армении прокомментировал присутствие пограничников России в республике

04 октября 2025, 23:05

Бадалян: договор Баку и Еревана не касается пограничников России

Фото: istockphoto/alexis84

Парафирование мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном не затрагивает вопросы дислокации российских войск в республике. Об этом 4 октября в интервью изданию PassBlue заявила официальный представитель МИД Армении Ани Бадалян, сообщает «Арменпресс».





По её словам, положение о пребывании российских военнослужащих регулируется отдельными двусторонними соглашениями с Москвой и не входит в рамки документа, парафированного в Вашингтоне 8 августа.





«Это регулируется двусторонним соглашением с Россией, поэтому не относится к парафированному нами мирному соглашению», — сказала она.