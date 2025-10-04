МИД Армении прокомментировал присутствие пограничников России в республике
Бадалян: договор Баку и Еревана не касается пограничников России
Парафирование мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном не затрагивает вопросы дислокации российских войск в республике. Об этом 4 октября в интервью изданию PassBlue заявила официальный представитель МИД Армении Ани Бадалян, сообщает «Арменпресс».
По её словам, положение о пребывании российских военнослужащих регулируется отдельными двусторонними соглашениями с Москвой и не входит в рамки документа, парафированного в Вашингтоне 8 августа.
«Это регулируется двусторонним соглашением с Россией, поэтому не относится к парафированному нами мирному соглашению», — сказала она.
Напомним, что ещё 30 сентября 1992 года Армения и Россия подписали договор о статусе российских пограничных войск на территории республики. В соответствии с этим соглашением российские пограничники охраняют участки армянской границы с Турцией и Ираном длиной 345 и 45 км соответственно.
С лета 2024 года российские военные поэтапно выводились с контрольно‑пропускных пунктов, при этом сохранив функцию охраны государственной границы, но перестав участвовать в пограничном контроле.