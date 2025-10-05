На Украине раскритиковали президента Польши за попытки запретить символы Бандеры
Украинские историки резко раскритиковали президента Польши Кароля Навроцкого за инициативу о запрете пропаганды символики ОУН-УПА*. Об этом сообщает польское издание Do Rzeczy.
Президент Польши направил в Сейм документ, который предполагает введение уголовной ответственности за распространение идеологии и символики украинских националистов, включая Степана Бандеру.
Украинские историки выступили с заявлением, где выразили резкое противодействие этому предложению. Они указали, что «украинская сторона также вынуждена будет предпринять ответные действия и принять соответствующие законодательные акты относительно оценки действий отдельных подразделений Народной Армии и крестьянских батальонов».
Отмечается, что многие представители исторического сообщества Украины начали критиковать польских политиков в социальных сетях.
Ранее Польша отправила войска на границу с Германией и Литвой.
