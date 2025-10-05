Помощник президента РФ заявил о превосходстве российской армии над США

05 октября 2025, 00:18

Патрушев: Российская армия сейчас является сильнейшей в мире, учитывая США

Фото: iStock/vadimrysev

Российская армия сейчас является сильнейшей в мире, превосходя по своей мощи даже вооруженные силы США. Такое заявление сделал помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев в эфире телеканала «Россия 1».





Он подчеркнул, что российские военнослужащие способны дать отпор любой угрозе. Многие называют армию США самой мощной, но такие заявления не соответствуют действительности.





«Военные люди прекрасно понимают, что мы сейчас в военном отношении сильнее любой страны», — объяснил Патрушев.