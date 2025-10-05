Помощник президента РФ заявил о превосходстве российской армии над США
Патрушев: Российская армия сейчас является сильнейшей в мире, учитывая США
Российская армия сейчас является сильнейшей в мире, превосходя по своей мощи даже вооруженные силы США. Такое заявление сделал помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев в эфире телеканала «Россия 1».
Он подчеркнул, что российские военнослужащие способны дать отпор любой угрозе. Многие называют армию США самой мощной, но такие заявления не соответствуют действительности.
«Военные люди прекрасно понимают, что мы сейчас в военном отношении сильнее любой страны», — объяснил Патрушев.Вместе с тем помощник президента РФ добавил, что даже мощные вооруженные силы России не смогли бы противостоять агрессии коллективного Запада без поддержки внутри страны.
В Сербии оценили международную обстановку
По его словам, только единство армии и народа позволяет успешно сдерживать давление со стороны европейских государств.
Ранее стало известно, почему Запад не слышит сигналов России с «Валдая». Кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман раскрыл, что многие европейские лидеры предпочитают интерпретировать миролюбивые заявления президента РФ Владимира Путина как «гибридную войну».