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Додик надеется на встречу с Путиным

ТАСС: Президент Республики Сербской Додик хочет встретиться с Путиным на ПМЭФ
24 апреля 2024, 14:48
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент Республики Сербской Милорад Додик хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным в июне в Петербурге.
Об этом сообщает ТАСС. По данным агентства, с таким заявлением Додик выступил в Санкт-Петербурге, где проходит XII международная встреча высоких представителей, которые курируют вопросы безопасности.

По его словам, на данном мероприятии президента России не было. Однако он выразил надежду, что встретимся с ним на ПМЭФ в июне.



Ранее Додик заявил о своём визите в Санкт-Петербург для участия в форуме по вопросам безопасности. Он подчеркнул дружескую атмосферу в отношениях с главой России и добавил, что будет рад видеться с ним чаще.

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#пмэф
#владимир путин
Стало известно, как новая помощь США повлияет на ход спецоперации
Политолог Жарихин: помощь США для Украины не закроет пробел в живой силе ВСУ
24 апреля 2024, 15:51

Фото: iStock/Andrii Atanov

Новая финансовая помощь США для Украины только лишь оттянет поражение ВСУ в противостоянии с Россией, однако предотвратить его не получится. В этом уверен заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
По его словам, дополнительная помощь для Украины создаст проблемы, однако они решаемые.

«Уже ясно, что никакая дополнительная военно-техническая помощь Украине не сможет заменить солдат, которых становится всё меньше на Украине, и, может быть, сможет несколько оттянуть, но тем не менее не предотвратить поражение ВСУ», — заявил политолог в интервью «Известиям».

По словам эксперта, значительная часть выделенных денег останется в США, а на Украину попадёт лишь небольшая часть. При этом на оставшиеся в Америке деньги будут потрачены «не на масло, а пушки», заключил Жарихин.

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Генпрокуратура ФРГ выдвинула обвинения в отношении семи выходцев из Средней Азии
24 апреля 2024, 15:17

Фото: istockphoto/photosvit

Генеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения семи исламистам из Средней Азии. Речь идет о выходцах из Таджикистана, Туркменистана и Киргизии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

В 2022 году они въехали в ФПГ через Украину. Обвинения против пятерых выходцев из Таджикистана и двух граждан Кыргызстана и Туркменистана были выдвинуты 28 марта. После въезда в страну они вместе с обвиняемым, который был привлечен к ответственности в Нидерландах, создали террористическое объединение. Для того чтобы совершить теракты в Германии или других странах Западной Европы.

Генпрокуратура после задержания заявляла, что подозреваемые поддерживали контакты с представителями ИГИЛ*, а также то, что у них отсутствовал план для совершения противоправных действий к настоящему времени.

Ранее Германия сорвала поставку 400 бронемашин MRAP для ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#генпрокуратура
#германия
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«Че так мало-то?»: Путин поручил скорректировать размер выплат пострадавшим от паводков
Путин поручил пересмотреть размер выплат пострадавшим от паводков
24 апреля 2024, 15:14

Фото: istockphoto/photosvit

Президент России Владимир Путин во время совещания по ликвидации последствий паводков поинтересовался, почему так мало пострадавших от паводков в российских регионах получили материальную помощь.
Российский лидер призвал справедливо оценивать ущерб и выплачивать пострадавшим россиянам компенсации вне зависимости от бюджетной обеспеченности региона. Путин отметил, что размер компенсаций может быть скорректирован.

Глава российского государства обратил внимание на то, что жителям пострадавших регионов неважно, какой уровень власти за что отвечает, главное, чтобы все силы направлялись на решение проблемы.

Напомним, из-за весеннего половодья в РФ подтопило более 15,6 тысячи домов. Паводок также затронул порядка 27 тыс. приусадебных участков.

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Песков: роль Ельцина в становлении современной России трудно переоценить
24 апреля 2024, 14:53

Фото: iStock/TomasSereda

Роль первого президента страны Бориса Ельцина в становлении современной России трудно переоценить. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам Пескова, рассказать «в двух словах» о такой исторической фигуре, как Борис Ельцин, было бы неправильно.

Он пообещал позднее уточнить, звонил ли Путин по случаю годовщины вдове первого президента РФ Наине Ельциной.

Борис Ельцин был первым всенародно избранным президентом РФ. Пробыл на посту главы государства с 1991 по 1999 год. Ушел в отставку по собственному желанию. 23 апреля 2007 года у него остановилось сердце.

Ранее из рассекреченной Архивом национальной безопасности США стенограмме стало известно, что Ельцин, встречаясь с американским лидером Биллом Клинтоном в 1994 году в Ново-Огарево заявлял, что именно РФ должна первой присоединиться к НАТО в случае его расширения. По его мнению, за Москвой должны были последовать другие страны из Центральной и Восточной Европы.

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#рф
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«Их ненавидел народ»: Лукашенко сделал громкое заявление об украинских президентах
Лукашенко: все украинские президенты делили, грабили и воровали
24 апреля 2024, 14:37

Фото: сайт Кремля

Все президенты Украины делили, грабили и воровали. Такое заявление сделал глава Белоруссии Александр Лукашенко.
По его словам, народ ненавидел всех украинских лидеров.

Также белорусский лидер подчеркнул, что ненависть к России и Белоруссии у украинцев выработал Запад. А в настоящее время Украина является полигоном, где в какой-то степени решается судьба будущего мирового порядка.

Ранее Лукашенко предупредил Украину о том, что в случае продолжения обстрелов территории России беспилотниками, ей прилетит в десятикратном размере. Он призвал киевских властей задуматься над тем, что атаки, особенно в отношении объектов критической инфраструктуры, приведут к серьёзным проблемам для Украины.

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Песков: Кремль не может вмешиваться в ситуацию с задержанием главы МЧС Чечни
24 апреля 2024, 14:35

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не может вмешиваться в ситуацию с задержанием главы МЧС Чечни Алиханом Цакаевым. Об этом Песков сообщил журналистам.
По словам Пескова, это прерогатива соответствующих органов, которые отвечают за безопасность дорожного движения. О задержании Цакаева стало известно спустя несколько дней после инцидента.

Напомним, 14 апреля на дагестанском контрольно-пропускном пункте «Герзель» задержали начальника Главного управления МЧС России по Чеченской Республике Алихана Цакаева. Глава МЧС Чечни нарушил правила дорожного движения, вылетев на встречную полосу. Он отказался остановиться по требованию правоохранителей.

После резонансных новостей о задержании Цакаева, за него вступился глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. В своём Telegram-канале он написал, что никаких грубых нарушений министр не совершал.

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Макгрегор: провалившиеся попытки США разрушить Россию подорвали авторитет НАТО
24 апреля 2024, 14:04

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор написал в статье для американского журнала American Conservative, что попытки Вашингтона уничтожить Россию обернулись падением престижа США и НАТО.
По мнению бывшего советника Пентагона, стратегия США в отношении РФ заключалась в экономическом, дипломатическом и военном давлении на Москву с целью нанесения непоправимого ущерба и дестабилизации власти. Он отметил, что данный подход не оказал нужного результата, и теперь ослаблена не Россия, а Североатлантический альянс.

Макгрегор отметил, что в настоящее время Вашингтон должен задуматься, насколько целесообразна новая дорогостоящая холодная война, поскольку ресурсы Штатов ограничены.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что маневры НАТО у границ России повышают риски возможных военных инцидентов.

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В Кремле ответили на вопрос о проблемах с Turkish Airlines
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В Кремле ответили на вопрос о проблемах с Turkish Airlines
Песков: Москва работает с Анкарой по ситуации с Turkish Airlines
24 апреля 2024, 13:47

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва работает с Анкарой по ситуации с Turkish Airlines. Об этом Песков сообщил журналистам.
По словам представителя Кремля, проблему с отказами россиянам в перелетах на рейсах авиакомпании Turkish Airlines в Латинскую Америку удастся решить благодаря дружественным отношениям между Россией и Турцией. Песков добавил, что в решении данного вопроса задействованы российское дипломатическое ведомство и правительство.

Пресс-секретарь отметил, что у Москвы и Анкары «очень конструктивные и дружественные отношения».

Ранее сообщалось, что туриста из России, который летел на концерт Мадонны в Мексику, не пустили на борт Turkish Airlines из-за российского гражданства. Такой же отказ ждал еще нескольких пассажиров с российскими паспортами под предлогом «маленькой истории путешествий». В самой авиакомпании рассказали, что не хотят оплачивать туристам из РФ обратные билеты в случае депортации из страны.

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#рф
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Песков: Путин проведет большое совещание о ликвидации последствий паводков
24 апреля 2024, 13:26

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в среду, 24 апреля, проведет большое совещание по вопросу ликвидации последствий паводков. Об этом Песков сообщил журналистам.
Песков отметил, что в этот день у Путина запланировано множество непубличных встреч. Представитель Кремля рассказал, что на совещании по вопросу ликвидации последствий паводков речь пойдет об Оренбургской, Курганской и Тюменской областях.

По словам Пескова, в совещании будут участвовать профильные руководители правительства страны, главы регионов и руководство администрации.

Напомним, из-за весеннего половодья в РФ подтопило более 15,6 тысячи домов. Паводок также затронул порядка 27 тыс. приусадебных участков.

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