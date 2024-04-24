Додик надеется на встречу с Путиным

Фото: сайт Кремля
Президент Республики Сербской Милорад Додик хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным в июне в Петербурге.
Об этом сообщает ТАСС. По данным агентства, с таким заявлением Додик выступил в Санкт-Петербурге, где проходит XII международная встреча высоких представителей, которые курируют вопросы безопасности.
По его словам, на данном мероприятии президента России не было. Однако он выразил надежду, что встретимся с ним на ПМЭФ в июне.
Ранее Додик заявил о своём визите в Санкт-Петербург для участия в форуме по вопросам безопасности. Он подчеркнул дружескую атмосферу в отношениях с главой России и добавил, что будет рад видеться с ним чаще.
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По его словам, на данном мероприятии президента России не было. Однако он выразил надежду, что встретимся с ним на ПМЭФ в июне.
Ранее Додик заявил о своём визите в Санкт-Петербург для участия в форуме по вопросам безопасности. Он подчеркнул дружескую атмосферу в отношениях с главой России и добавил, что будет рад видеться с ним чаще.
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Алёна Самарева