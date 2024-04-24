«Их ненавидел народ»: Лукашенко сделал громкое заявление об украинских президентах

Фото: сайт Кремля
Все президенты Украины делили, грабили и воровали. Такое заявление сделал глава Белоруссии Александр Лукашенко.
По его словам, народ ненавидел всех украинских лидеров.
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Ранее Лукашенко предупредил Украину о том, что в случае продолжения обстрелов территории России беспилотниками, ей прилетит в десятикратном размере.
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Анастасия Чинкова