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Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что «с гордостью» примет участие в саммите БРИКС в Казани 22–24 октября 2024 года.
«Я буду 20-го октября в Казани, приглашен к участию, меня это радует, уверен, что у меня будет возможность встретиться с другими участниками саммита. Это мировое событие самого высокого ранга, в котором участвуют сильнейшие страны мира», — цитирует Додика РИА Новости.
По оценке президента РС БиГ, нынешняя ситуация в мире не отвечает ценностям БРИКС, где с уважением относятся к суверенным правам других государств и невмешательству во внутренние вопросы.
Мировые лидеры продолжают отказываться от ЕС ради участия в БРИКС. Заявку на полноформатное членство в БРИКС подала также Турция. Ранее Заместитель председателя правительства Сербии Александар Вулин заявил, что страна может вступить в БРИКС, если Европейский союз продолжит шантажировать Белград.
Международный XVI саммит объединения БРИКС под председательством России пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
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