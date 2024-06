Байден понимает последствия решения позволить ВСУ наносить удары по российской территории

«Президент взглянул на обсуждение межведомственной команды, убедился, что понял все последствия данного запроса, и затем одобрил его», – заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома.

Немецкие генералы допустили использование систем ПВО Patriot для атак российской авиации

«Вполне возможно, что системы Patriot теперь будут использоваться также в районе Харькова и над Россией. Они могут применяться в рамках международного права», – подчеркнул военный.

Новые российские самоходки заметили в зоне проведения СВО

Украине предрекли трудности после разрешения Запада осуществлять удары по России

«Военная логика разрешения Украине использовать оружие против целей в России проста, но существуют структурные ограничения, с которыми она сейчас сталкивается».

30 мая The New York Times сообщило, что президент США Джо Байден под давлением советников и ключевых союзников разрешил Украине использовать оружие американского производства для нанесения ударов по территории России.2 июня газета The Washington Post заявила, что украинские власти убедили Соединенные Штаты разрешить нанесение ударов по территории России в ходе 90-минутных переговоров.По данным издания, Украина не спешила вести переговоры до тех пор, пока конгресс не одобрит военную помощь. После продвижения России в Харьковской области Киев осознал, что ему нечего терять, после чего последовали переговоры по видеосвязи между секретарем Пентагона Ллойдом Остином и советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Джо Байден согласился удовлетворить запросы Киева, но потребовал, чтобы его подчиненные согласовали все пункты и организовали все надлежащим образом. Таким образом, по словам Джона Кирби, Украина получила разрешение на удары по «расположениям военных, огневым позициям, логистическим базам».Глава специального штаба по вопросам Украины Министерства обороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг допустил использование украинскими войсками систем ПВО Patriot американского производства в целях нанесения ударов российской авиации.Также он выразил уверенность, что украинская сторона будет соблюдать международное право. Генерал не уточнил, применялось ли оружие, поставляемое Германией, на территории России.Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщал, что ВСУ начали контрнаступательную операцию. Он отметил, что в настоящее время наблюдается первый этап, а также добавил, что разршенные Западом атаки высокоточного оружия по российской границе начали осуществляться немедленно. Таким образом, украинская армия пытается подавить контроль над группоровкой воск «Союз».Журналисты Business Insider предрекли трудности украинской армии после получения разрешения на удары вглубь территории России. По их мнению, ВСУ столкнутся с нехваткой разведданных для обнаружения целей за линией фронта.Так, профессор политики России и Восточной Европы в Свободном университете Берлина Александр Либман обратил на внимание на структурные проблемы.Старший научный сотрудник программы Chatham House по России и Евразии Кейр Джайлс обвинил в этом Вашингтон за задержку с принятием решения об использовании оружия на территории России.В свою очередь, заместитель директора российской программы Фонда защиты демократии Джон Харди подчеркнул, что атаки поставляемыми США ракетами Storm Shadow и ATACMS недостаточны, чтобы изменить ситуацию в пользу Украины.