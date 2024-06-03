Додик пообещал поехать на ПМЭФ для поддержки России

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Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик сказал, что приедет на ПМЭФ. По его словам, он хочет поддержать РФ в условиях санкций. Об этом пишет РИА Новости.
«Я хочу поехать туда, потому что сейчас самое время для этого. Если сейчас не сможем о многом новом договариваться, то чтобы поддержать усилия России по сохранению своей экономики в условиях тяжелых и несправедливых санкций», — заявил Додик.
Он отметил, что собирается встретиться на полях форума с президентом РФ Владимиром Путиным и МИД Сергеем Лавровым. Республика Сербская не позволит БиГ ввести санкции в отношении России, сказал Додик.
ПМЭФ проводится ежегодно с 1997 года. В этом году он пройдет с 5 по 8 июня. Его тема звучит так — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году соберутся свыше 17 тысяч участников из 136 стран. По мнению советника президента РФ Владимира Путина, секретаря оргкомитета форума Антона Кобякова, ПМЭФ является одной из суверенных площадок мирового развития, которая выполняет уникальную миссию по поддержанию глобального баланса сил и выстраиванию многополярной международной системы. Также форум обеспечивает условия для развития, основываясь на объединительной и конструктивной повестке дня, которая продиктована национальными интересами России.
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Дарья Осипова