Путин на следующей неделе примет участие в пленарном заседании ПМЭФ

Экс-президента США Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания на пост главы государства он рассекретит материалы, касающиеся убийства в 1963 году 35-го президента США Джона Кеннеди, терактов 11 сентября 2001 года, а также дела Джеффри Эпштейна. Об этом он сообщил в ходе интервью телеканалу Fox News.