Путин на следующей неделе примет участие в пленарном заседании ПМЭФ

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в ряде мероприятий под эгидой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). График главы государства был представлен в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Отмечается, что президент отправится в Петербург, где примет участие в мероприятиях, организованных ПМЭФ. Также он будет присутствовать на пленарном заседании форума, которое состоится 7 июня.
Также на предстоящей неделе Путин проведёт встречу с кабинетом министров.
Напомним, что глава государства традионно принимает участие в ПМЭФ. Каждый год он выступает с большой речью перед гостями форума.
ПМЭФ пройдёт с 5 по 8 июня. Его тема звучит так: «Основа многополярного мира – формирование новых точек роста».
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Также на предстоящей неделе Путин проведёт встречу с кабинетом министров.
Напомним, что глава государства традионно принимает участие в ПМЭФ. Каждый год он выступает с большой речью перед гостями форума.
ПМЭФ пройдёт с 5 по 8 июня. Его тема звучит так: «Основа многополярного мира – формирование новых точек роста».
Читайте также:
В ПМЭФ-2024 примут участие свыше 17 тысяч человек из 136 стран
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*запрещённая в России террористическая организация
Анастасия Чинкова