Фото: сайт Кремля
Президент республики Сербской Милорад Додик сообщил изданию РИА Новости, что не допустит вступления Боснии и Герцеговины (БиГ) в НАТО.
Соответствующее согласие, по словам главы государства, не может быть и не будет достигнуто. Свою позицию Додик объяснил тем, что сербы не позволят себе забыть страдания невинных мирных граждан, поэтому согласие на вступление в
Североатлантический альянс Боснии и Герцеговины дано не будет.
Прежде Милорад Додик заявил, что Запад намеревался разделить Россию на пять частей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Североатлантический альянс Боснии и Герцеговины дано не будет.
Прежде Милорад Додик заявил, что Запад намеревался разделить Россию на пять частей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова