Фото: сайт Кремля
Президент Республики Сербской (РС БиГ) Милорад Додик заявил, что США сеют хаос в мире от Ирака, Сирии и Ливии до Боснии и Герцеговины, преследуя собственные эгоистические интересы. Такое высказывание глава государства опубликовал в своем профиле в соцсети «Х».
«Америку волнуют только ее интересы, а боснийцы, сербы и хорваты заботят их как прошлогодний снег. Так же, как им было наплевать на иракцев, сирийцев, ливийцев, египтян, афганцев, на землях которых они устроили хаос исключительно из-за своих интересов», — сообщается в заявлении.
Политик также сравнил США с Австро-Венгрией 1908 года, когда она аннексировала Боснию и Герцеговину. По словам Додика, цель у таких действий — «вытянуть все, что можно вытянуть», а не помочь в развитии страны.
Ранее президент РС и Биг заявлял, что Запад планировал разделить Россию на пять частей, потренировавшись перед этим на Югославии. Однако планам, по словам политика, помешал Владимир Путин, который вовремя почувствовал тенденцию и начал бороться за национальные интересы.
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