Додон: Санду не сможет выиграть выборы честно

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Бывший президент страны и лидер Партии социалистов Игорь Додон заявил в интервью ТАСС, что президент Молдовы Майя Санду не сможет честно победить на президентских выборах.
«Нынешний президент не может выиграть честно эти выборы. Оппозиция по всем опросам побеждает во втором туре. Она может выиграть только за счет махинаций за рубежом», – сказал он.
По словам Додона, более 55-60% населения Молдовы хотят другого президента.
Ранее бывший президент заявил, что Санду ведет страну к дестабилизации и войне.
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