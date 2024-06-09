Додон допустил свое участие в выборах президента Молдавии

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Бывший президент Молдавии и глава Партии социалистов Игорь Додон свое участие в президентских выборах, передает ТАСС.
«Если все партии пойдут отдельно, имея общую стратегию объединиться во втором туре против нынешней власти, то Партия социалистов выдвинет своего кандидата, и, конечно, этим кандидатом могу быть и я, если опросы покажут, что у нас есть шансы победить. Вот такая стратегия», – заявил он.
Бывший президент отметил, что, согласно опросам, он проходит во второй тур, а по некоторым, не учитывающим диаспоры, даже выигрывает у действйющего главы государства Майи Санду.
Ранее Додон назвал Санду угрозой национальной безопасности. Он призвал оппозицию объединиться против руководства страны.
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Александр Климов