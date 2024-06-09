Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Санду готовится к войне, заявил

Санду готовится к войне, заявил

Экс-президент Молдавии Додон: действия Санду ведут к войне
09 июня 2024, 02:18
Фото: Sputnik/РИА Новости/Родион Прока

Фото: Sputnik/РИА Новости/Родион Прока

Президент Молдавии Майя Санду ведет страну к дестабилизации и войне, заявил экс-глава государства Игорь Додон в интервью для ТАСС.
«К сожалению, то, что делает Майя Санду за последние год-полтора – она готовится к войне», – сказал он.

Бывший президент обвинил нынешнюю главу в четырехкратном увеличении бюджета Министерства обороны Молдавии, закупке оружия и проведении постоянных учений с войсками НАТО.



Додон выразил мнение, что нынешний глава государства вернет страну к тому состоянию, в котором сейчас находится Украина.

Ранее политик допустил участие в президентских выборах.

Читайте также:

Додон допустил свое участие в выборах президента Молдавии

Молдавия стягивает военную технику к границе Приднестровья

Молдавия отозвала лицензии у пяти телеканалов, на которых выступала оппозиция
#президент
#война
#украина
#молдавия
#выборы
Додон допустил свое участие в выборах президента Молдавии
Экс-президент Молдавии Додон допустил участие в выборах главы государства
09 июня 2024, 01:43

Фото: iStock/Nabil Kamara

Бывший президент Молдавии и глава Партии социалистов Игорь Додон свое участие в президентских выборах, передает ТАСС.
«Если все партии пойдут отдельно, имея общую стратегию объединиться во втором туре против нынешней власти, то Партия социалистов выдвинет своего кандидата, и, конечно, этим кандидатом могу быть и я, если опросы покажут, что у нас есть шансы победить. Вот такая стратегия», – заявил он.

Бывший президент отметил, что, согласно опросам, он проходит во второй тур, а по некоторым, не учитывающим диаспоры, даже выигрывает у действйющего главы государства Майи Санду.

Ранее Додон назвал Санду угрозой национальной безопасности. Он призвал оппозицию объединиться против руководства страны.

Читайте также:

Молдавия стягивает военную технику к границе Приднестровья

Молдавия отозвала лицензии у пяти телеканалов, на которых выступала оппозиция

В Молдавии задержали вернувшегося из РФ лидера оппозиции от «Шанса» Лунгу
#молдавия
#выборы
#президент
#опрос
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Орбан раскрыл желание Запада вернуть Россию в 90-е
Орбан: Запад встал на тропу войны с Россией ради денег
09 июня 2024, 01:15

Фото: сайт Кремля

Западные страны желают нанести России военное поражение в конфликте на Украине и завладеть ее богатствами, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью для телеканала Hír TV.
По его словам, многие на Западе желали бы вернуться к 1990-м годам, когда европейцы «беспрепятственно внедрились в российскую экономику». Тогда Россию и Украину пытались эксплуатировать, но русские в итоге «взяли все в свои руки и перестроили на свой собственный лад», считает Орбан.

Он добавил, что страны, желая нанести военное поражение Москве, стремятся к великой перестройке на Востоке и встали на путь конфликта с Россией из-за денег, влияния и власти.

Ранее Орбан рассказал об угрозе перерастания конфликта на Украине в мировую войну. Премьер-министр Венгрии убежден, что в истории всех вооруженных конфликтов был момент, когда пути назад не было, и сейчас мир приближается к этому моменту.

Читайте также:

Военный психоз: Орбан сделал жёсткое заявление об отправке войск Запада на Украину

«Не стоит дергать русских за усы»: Орбан предупредил Запад

Орбан предупредил о риске вовлечения НАТО в конфликт на Украине
#виктор орбан
#россия
#украина
#экономика
#война
#конфликт
#венгрия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Ничтожество, которому надо покаяться перед украинцами»: Медведев о Шольце
09 июня 2024, 00:50

Фото: сайт Кремля

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал премьер-министра Германии Олафа Шольца ничтожеством и призвал его к покаянию перед украинцами. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Таким образом бывший президент прокомментировал заявление немецкого политика о том, что Украину невозможно поставить на колени.

«Стыдно. Ему бы, говнюку, просто встать на колени и покаяться перед украинцами. За вранье про неизбежную "перемогу". За то, что обрек их на истребление... Впрочем, ничтожество – во всем ничтожество», – сказал Медведев.

Ранее премьер-министр Германии Олаф Шольц обратился к президенту России Владимиру Путину с посланием по Украине и заявил, что ее «нельзя поставить на колени, заставить сдаться и диктовать ей условия капитуляции».

Читайте также:

Медведев обвинил США и НАТО в управлении Украиной

Медведев: пусть объекты союзников Киева сгорят в адском пламени от применения оружия РФ

Сотни F-15 полетят в сторону России: в США сделали громкое заявление о ВС РФ
#олаф шольц
#германия
#украина
#владимир путин
#дмитрий медведев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Медведев обвинил США и НАТО в управлении Украиной
Медведев: Украина полностью контролируется США и странами НАТО
09 июня 2024, 00:23

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Украина сегодня напрямую контролируется США и странами НАТО. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Медведев обвинил США и НАТО в управлении Украиной и подчеркнул, что государства также содержат Киев.

«Сегодня Украина, если говорить высоким штилем, нечто вроде доминиона, который прямо управляется США и странами НАТО. Она, хотя и не без труда, полностью содержится ими», – подчеркнул он.

Заместитель председателя Совета Безопасности напомнил, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признавал, что если передача оружия Киеву будет прекращена, конфликт на Украине завершится через несколько недель.

Ранее премьер-министр Германии Олаф Шольц обратился к президенту России Владимиру Путину с посланием по Украине и заявил, что ее «нельзя поставить на колени, заставить сдаться и диктовать ей условия капитуляции».

Читайте также:

Медведев назвал пособником террористов спонсируемую Соросом НПО

Медведев видит признание эффективности в требовании соросовским НПО его ареста

Медведев: пусть объекты союзников Киева сгорят в адском пламени от применения оружия РФ
#ес
#жозеп боррель
#олаф шольц
#германия
#владимир путин
#украина
#нато
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские военные нанесли удары по четырем местам дислокации боевиков в Сирии
ЦПВС: ВКС РФ нанесли удары по четырем местам дислокации боевиков в Сирии
09 июня 2024, 00:16

Фото: iStock/Milous

Военнослужащие Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) нанесли удары по четырем местам дислокации боевиков в Сирии, сообщил в рамках регулярного брифинга заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов.
Офицер подчеркнул, что удары наносились выявленным ранее местам базирования боевиков, которые покинули зону Эт-Танф и убрались в отдаленных горных районах Аль-Амур в провинции Хомс и Эль-Бишри в провинции Дейр-Эз-Зор.

Ранее, 2 июня, Воздушно-космические силы России нанесли удары по двум базам боевиков в горах Сирии. В результате были ликвидированы участники террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»*.

Читайте также:

ВКС России нанесли удары по двум базам боевиков на территории Сирии

В Турции озвучили условие для вывода войск из Сирии

Боевики готовят удары по российским позициям в Сирии

* организация признана террористической и запрещена в РФ
#сирия
#экстремизм
#россия
#вкс
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Премьер-министр Дании прокомментировала покушение на нее
09 июня 2024, 00:07

Фото: iStock/A-Basler

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен прокомментировала покушение, которое было совершено на нее накануне вечером, сообщает AFP.
По словам политика, она нуждается в покое и тишине.

«Я опечалена и потрясена вчерашним инцидентом, но в остальном я в порядке», – подчеркнула она.

Ранее, 7 июня, 39-летний мужчина подошел к политику и нанес ей удар. Полиция задержала нападавшего. Сама Фредериксен и представители правоохранительных органов никак не прокомментировали инцидент. Все официальные мероприятия Фредериксен в субботу были отменены.

Читайте также:

Неизвестный совершил нападение на премьер-министра Дании

МИД Венгрии высказался о покушении на Фицо

Стало известно о состоянии пережившего покушения премьера Словакии Фицо
#премьер-министр
#нападение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США раскрыли ошибку властей в украинском конфликте
The Nation призвал Байдена к прекращению конфликта на Украине
08 июня 2024, 23:35

Фото: iStock/lucky-photographer

Президенту США Байдену следует найти способы урегулирования конфликта на Украине в ближайшем будущем, заявили в издании The Nation.
Авторы материала указали на ошибку американских властей в рамках украинского конфликта и отнести к ней «вступление в драку из-за расширения НАТО на "заднем дворе" России». По их мнению, это решение стало трагическим и дорогостоящим.

«И ради украинского народа администрации Байдена необходимо найти выход из этой ситуации, и как можно скорее», – призвали авторы публикации.

В издании отмечают, что сейчас у России более многочисленная и боеспособная армия, чем в начале кризиса. В то же время Киев все глубже погружается в пропасть. По мнению журналистов, Вашингтону следует предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта.

Ранее Байден поделился своими опасениями в случае поражения Украины. Он заявил, что опасается проведение Европой самостоятельной политики.

Читайте также:

В России призвали страны научиться договариваться без вмешательства США

В США требования Киева по переговорам назвали фантастическими из-за успеха ВС РФ

В США выразили готовность возобновить переговоры с Россией по ДСНВ
#нато
#белый дом
#джозеф байден
#сша
#россия
#киев
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Иране назвали способ урегулирования конфликта на Украине
И.о. главы МИД Багери: конфликт России и Запада не решение конфликта на Украине
08 июня 2024, 23:13

Фото: iStock/Rainer Puster

Исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери в беседе с телеканалом CNN Türk заявил, что страна не считает конфликт России и Запада решением украинского конфликта.
Багери обозначил способ урегулирования конфликта на Украине и призвал стороны противостояния к переговорам. Тем самым он ответил на вопрос журналист о возможности военной конфронтации России и Запада.

«Мы не считаем войну решением проблемы. Наш совет обеим сторонам – использовать диалог в политическом контексте», – отметил он.

Ранее, 15 апреля, украинский лидер Владимир Зеленский призвал страны Запада защищать Украину таким же образом, как и Израиль.

Читайте также:

РФ, Иран и Китай поддержали восстановление ядерной сделки

Иран исключил версию о падении вертолета Раиси из-за диверсии

В Иране похоронили погибшего в авиакатастрофе президента Ибрахима Раиси
#иран
#россия
#украина
#мид
#израиль
#владимир зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России призвали страны научиться договариваться без вмешательства США
Малофеев: странам нужно научиться договариваться без США
08 июня 2024, 22:23

Фото: iStock/rarrarorro

В Санкт-Петербурге состоялась сессия «Полицентричность как норма будущего мира без колоний и гегемонов».
Слабеющий «гегемон», чтобы сохранить своё доминирование, начинает устраивать хаотизацию целых регионов мира. Противопоставить такому разрушительному плану можно суверенизацию, поэтому странам нужно научиться договариваться и принимать решения без США, заявил учредитель «Царьграда» Константин Малофеев.

По его словам, многополярность является не просто пожеланием, а целым принципом построения международных отношений, в которых исключено любое грубое вмешательство во внутренние дела стран.

Примером хаотизации является, по словам Малофеева, так называемая «арабская весна», которая привела к разрушениям на Ближнем Востоке. Сюда же можно отнести и регулярные гражданские войны на африканском континенте.

В Европе в настоящее время разворачивается сценарий «гегемона». Экономика находится в упадке, а значит евро в ближайшее время точно не станет глобальной валютой.

Малофеев отметил, что во многом страны до сих пор зависят от США и управляются их властями. Необходимо обеспечить в первую очередь цифровую и финансовую суверенизацию, чтобы выйти из-под влияния США.

Читайте также:

В США требования Киева по переговорам назвали фантастическими из-за успеха ВС РФ

В США выразили готовность возобновить переговоры с Россией по ДСНВ

США вносят изменения в свою стратегию по ядерному оружию
#сша
#страны
#политика
#экономика
#изменения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф