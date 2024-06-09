Санду готовится к войне, заявил

Фото: Sputnik/РИА Новости/Родион Прока
Президент Молдавии Майя Санду ведет страну к дестабилизации и войне, заявил экс-глава государства Игорь Додон в интервью для ТАСС.
«К сожалению, то, что делает Майя Санду за последние год-полтора – она готовится к войне», – сказал он.
Бывший президент обвинил нынешнюю главу в четырехкратном увеличении бюджета Министерства обороны Молдавии, закупке оружия и проведении постоянных учений с войсками НАТО.
Додон выразил мнение, что нынешний глава государства вернет страну к тому состоянию, в котором сейчас находится Украина.
Ранее политик допустил участие в президентских выборах.
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Бывший президент обвинил нынешнюю главу в четырехкратном увеличении бюджета Министерства обороны Молдавии, закупке оружия и проведении постоянных учений с войсками НАТО.
Додон выразил мнение, что нынешний глава государства вернет страну к тому состоянию, в котором сейчас находится Украина.
Ранее политик допустил участие в президентских выборах.
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Александр Климов