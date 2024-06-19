Договор между Россией и КНДР является предупреждением для США

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Договор о всеобъемлющем партнёрстве РФ и КНДР является предупреждением для США и Южной Кореи. Так считает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Евгений Ким.
«Во всяком случае, это предупреждение американцам: не пытайтесь там устроить бузу. Я думаю, это и предупреждение не только американцам, но и южнокорейским сателлитам. Так что я думаю, что это очень мощный сигнал, чтобы не пытались обострять обстановку в этом регионе», — поделился своим мнением Ким в разговоре с RT.
Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин одобрил проект соглашения, которое предусматривает всеобъемлющее стратегическое партнерство с Северной Кореей. Он подпишет договор с главой республики Ким Чен Ыном. 18 июня Путин прибыл в КНДР с государственным визитом.
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Элина Позднякова