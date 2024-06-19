Владимир Путин назвал замыслы ООН в отношении КНДР агрессивными

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
Президент РФ Владимир Путин заявил, что инициированные Совбезом ООН санкции против КНДР вводятся для поддержания гегемонии Запада в мировой политике и призвал отходить от подобного режима противодействия между странами, передает РИА Новости.
Российский лидер подчеркнул, что ужесточение санкционных ограничений в отношении КНДР демонстрирует агрессивные геополитические замыслы западных стран. Президент также открыто выступил против любых политически мотивированных ограничений, вводимых против Северной Кореи.
Данные заявления Президент РФ сделал после подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предусматривает взаимную военную поддержку двух стран в случае нападения на одну из них со стороны.
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«Россия продолжит противодействовать самой практике санкционного удушения как инструмента» — отметил Владимир Путин
Данные заявления Президент РФ сделал после подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предусматривает взаимную военную поддержку двух стран в случае нападения на одну из них со стороны.
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Олег Дикий