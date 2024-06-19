Военный эксперт не исключил участия КНДР в СВО после подписания договора с Россией

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Военный аналитик Иван Коновалов прокомментировал вероятность отправки северокорейских военных в зону специальной военной операции после подписания соглашения о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Это может стать ответом на участие западных подразделений в конфликте.
«Я полагаю, что условия уже прописаны в договоре. Нет никаких причин, почему это не может случиться при соблюдении определенных условий. Договор позволяет оказать помощь союзнику, если ему угрожают», — отметил он в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.Коновалов также добавил, что подобный шаг требует деликатного дипломатического подхода, но основная идея уже озвучена.
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Артем Кузьмин