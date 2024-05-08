Путин повысил зарплаты академикам

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин поручил поднять выплаты академикам и членам-корреспондентам Российской академии наук (РАН) в два раза. Соответствующее поручение главы государств опубликовано на сайте Кремля.
С 2025 года зарплата академика вырастет до 200 тысяч рублей, члена-корреспондента — до 100 тысяч. Выплаты должны осуществляться из федерального бюджета.
Помимо этого, российский лидер потребовал представить к июлю доклад о переводе Высшей аттестационной комиссии (ВАК) под управление РАН. Кабинету министров необходимо разработать предложения по механизмам, этапам и срокам закрепления координирующей роли РАН в развитии системы государственной научной аттестации.
Ранее Путин поручил обеспечить россиян жильём площадью не менее 33 кв. м на человека. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В США пообещали вознаграждение за информацию о Дмитрии Хорошёве по делу LockBit
В Подмосковье зафиксировали самый высокий в России показатель по вводу жилья
Религиозные и общественные деятели поручились за Кеворкову
Помимо этого, российский лидер потребовал представить к июлю доклад о переводе Высшей аттестационной комиссии (ВАК) под управление РАН. Кабинету министров необходимо разработать предложения по механизмам, этапам и срокам закрепления координирующей роли РАН в развитии системы государственной научной аттестации.
Ранее Путин поручил обеспечить россиян жильём площадью не менее 33 кв. м на человека. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В США пообещали вознаграждение за информацию о Дмитрии Хорошёве по делу LockBit
В Подмосковье зафиксировали самый высокий в России показатель по вводу жилья
Религиозные и общественные деятели поручились за Кеворкову
Алина Юрчак