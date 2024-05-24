В постпредстве РФ заявили о схемах для махинаций ЕС

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Евросоюз придумал схему для махинаций, используя доход от российских активов.
Решение ЕС направить доходы от активов РФ для нужд Вооруженных сил Украины — противоправная схема для махинаций, придуманная Брюсселем. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов.
По его словам, прибыль от доходов, как и сами доходы — собственность России, поэтому не может быть каких-то чрезвычайных вычетов.
Он отметил, что мир увидел настрой Евросоюза на воровство суверенных активов иностранного государства. Причем сегодня это Россия, а завтра может оказаться любая другая страна.
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По его словам, прибыль от доходов, как и сами доходы — собственность России, поэтому не может быть каких-то чрезвычайных вычетов.
Он отметил, что мир увидел настрой Евросоюза на воровство суверенных активов иностранного государства. Причем сегодня это Россия, а завтра может оказаться любая другая страна.
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Алёна Самарева