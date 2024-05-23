Премьер Грузии заявил, что еврокомиссар припугнул его примером покушения на Фицо

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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что один из еврокомиссаров в ходе их телефонного разговора припугнул его примером покушения на главу правительства Словакии Роберта Фицо.
Он пояснил, что его собеседник перечислил целый ряд мер, которые будет быть приняты западными партнёрами в случае преодоления вето на закон об иноагентах.
Еврокомиссар указал на инцидент, произошедший с Фицо и призвал быть очень острожными.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил Грузии введением санкционных ограничений в ответ на принятие закона об иностранных агентах. Он подчеркнул, что в настоящее время власти рассматривают несколько вариантов ответных мер, но то, что они будут предприняты, если Грузия не пересмотрит свой решение, – это факт.
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Еврокомиссар указал на инцидент, произошедший с Фицо и призвал быть очень острожными.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил Грузии введением санкционных ограничений в ответ на принятие закона об иностранных агентах. Он подчеркнул, что в настоящее время власти рассматривают несколько вариантов ответных мер, но то, что они будут предприняты, если Грузия не пересмотрит свой решение, – это факт.
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Анастасия Чинкова