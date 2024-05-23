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Премьер Грузии заявил, что еврокомиссар припугнул его примером покушения на Фицо

23 мая 2024, 16:06
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что один из еврокомиссаров в ходе их телефонного разговора припугнул его примером покушения на главу правительства Словакии Роберта Фицо.
Он пояснил, что его собеседник перечислил целый ряд мер, которые будет быть приняты западными партнёрами в случае преодоления вето на закон об иноагентах.

Еврокомиссар указал на инцидент, произошедший с Фицо и призвал быть очень острожными.



Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил Грузии введением санкционных ограничений в ответ на принятие закона об иностранных агентах. Он подчеркнул, что в настоящее время власти рассматривают несколько вариантов ответных мер, но то, что они будут предприняты, если Грузия не пересмотрит свой решение, – это факт.

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Путин посетит Узбекистан с официальным визитом
Путин посетит Узбекистан 26-27 мая
23 мая 2024, 15:12

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин 26-27 мая с государственным визитом прибудет в Узбекистан. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков в беседе с журналистами.
Говоря о предстоящих заграничных поездках Путина, он указал на визит в Белоруссию, который назначен на 23-24 мая, и поездку в Узбекистан в воскресенье-понедельник.

В четверг 23 мая король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа прибыл в Россию. В Кремле он встретился с президентом Владимиром Путиным. В ходе встречи лидеры государств обсудят перспективы и состояние двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях. После переговоров встреча продолжится в формате рабочего завтрака. А по итогам состоится подписание документов.

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Путин разрешил использовать американское имущество в России
Путин разрешил использовать имущество США в РФ для компенсации ущерба
23 мая 2024, 14:58

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин разрешил использовать американское имущество в России для компенсации ущерба от изъятия российского имущества в США. Глава государства подписал соответствующий указ.
Отмечается, что Путин поручил правительству установить специальный порядок компенсации ущерба, который был причинён России в связи с недружественными действиями Соединённых Штатов.

Согласно решению президента, правообладатель из России теперь имеет право судиться по российским законам для установления незаконного изъятия американскими властями имущества.

А американское имущество теперь, согласно указу президента, может быть использовано в качестве компенсации ущерба от изъятия имущества России в США.

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Немецкие и французские ультраправые партии поссорились из-за слов об офицерах СС
Слова политика Кра об офицерах СС вызвали споры у правых партий ФРГ и Франции
23 мая 2024, 14:44

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Крайне правая партия Франции «Национальное объединение» поссорилась с ультраправой «Альтернативой для Германии» (АдГ) перед выборами в Европарламент из-за слов члена АдГ Максимилиана Кра об офицерах СС. Об этом пишет издание Politico.
Отмечается, что французы посчитали слишком рискованным объединение с немецкой партией на выборах на фоне нацистского и шпионского скандалов ведущего кандидата от АдГ Максимилиана Кра. При этом уточняется, что в настоящее время обе партии лидируют в своих странах и объединившись совместными усилиями могли бы вернуть порядка 50 депутатов в Европарламент.

При потенциальном отсутствии у немецкой партии политической группы, она не получит доступа к тем миллионам евро, которые поступают из бюджета Евросоюза, доступного количества времени для выступлений на пленарных заседаниях парламента, а также престижа принадлежности к одной из политических семей Европарламента.

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#политика
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Республика Сербская предложит мирный раздел Боснии и Герцеговины
Республика Сербская предложил соглашение о мирном разделе Боснии и Герцеговины
23 мая 2024, 14:32

Фото: iStock/rarrarorro

Республика Сербская в течение 30 дней предложит соглашение о мирном разделе Боснии и Герцеговины. Об этом сообщил президент республики Милорад Додик.
Днём ранее он сообщил, что правительство Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) предложит хорватско-мусульманской часть страны мирное расформирование Боснии и Герцеговины в связи с продвижением 23 мая резолюции о геноциде в Сребренице на Генассамблее ООН.

Додик отметил, что с сегодняшнего дня начнётся предложение формального решения о необходимости мирного разграничения. Затем будут разъяснены политические полномочия в разных частях страны с сохранением нынешней модели функционирования хозяйства.

Глава республики подчеркнул, что сербский народ больше не может жить в нынешней Боснии и Герцеговине.

По его словам, бошняки (славяне-мусульмане), которые проталкивали резолюцию о геноциде в Сребренице, ​тем самым ​незаконно унизили сербов.

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#политика
#сербия
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Германия отказывается признавать блокаду Ленинграда геноцидом, заявила Захарова
23 мая 2024, 14:09

Фото: iStock/Ruma Aktar

Германия отказывается признавать блокаду Ленинграда актом геноцида. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она подчеркнула, что немецкие власти упорно отказываются на официальном уровне признавать актами геноцида народов СССР преступления против человечности, совершённые Третьим рейхом в годы Великой Отечественной войны.

По словам Захаровой, на это указывает недавний ответ МИД ФРГ на ноту посольства России в Германии с соответствующим требованием.

Отметим, что Берлин признал геноцидом преступления, совершённые в эпоху колониализма. Однако такое же решение по-прежнему не принято в отношении действий Третьего рейха, направленным против мирного советского населения.

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Путин научил короля Бахрейна пользоваться наушником
Путин помог королю Бахрейна разобраться с устройством для перевода
23 мая 2024, 13:50

Фото: сайт Кремля

Переговоры президента РФ Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой начались с заминки. Королю Бахрейна понадобилось около минуты, чтобы разобраться, как пользоваться наушником для перевода. Об этом пишет ТАСС.
Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа и президент РФ Владимир Путин начали переговоры в Кремле. Встреча проходит в узком составе в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. Президент и король расположились в креслах напротив друг друга. По традиции, российский президент первым начал разговор. Он поприветствовал короля, но ему пришлось взять паузу, поскольку тот не смог с первого раза надеть наушник для синхронного перевода. Путин продемонстрировал ему, как пользоваться устройством.


Пресс-служба Кремля ранее сообщала, что в ходе встречи планируется обсудить перспективы и состояние российско-бахрейнского сотрудничества в энергетической, торгово-экономической, и гуманитарной областях. После беседы переговоры продолжатся в формате рабочего завтрака. По итогам состоится подписание совместных документов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#традиции
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#переговоры
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В Кремле начались переговоры Путина и короля Бахрейна
Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа начали переговоры в Кремле
23 мая 2024, 13:17

Фото: сайт Кремля

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа и президент РФ Владимир Путин начали переговоры в Кремле. Встреча проходит в узком составе в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.
Пресс-служба Кремля ранее сообщала, что в ходе встречи планируется обсудить перспективы и состояние российско-бахрейнского сотрудничества в энергетической, торгово-экономической, и гуманитарной областях.

После беседы переговоры продолжатся в формате рабочего завтрака. По итогам состоится подписание совместных документов.

Ранее сообщалось, что на переговорах будет затронута тема результатов 33-го арабского саммита, прошедшего в Бахрейне 16 мая. По итогам этой встречи арабские лидеры приняли декларацию с призывом разместить в секторе Газа международных миротворцев. Они будут находиться там до тех пор, пока не будет реализовано решение о создании двух независимых государств.

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#кремль
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«Сожалеем»: в Кремле высказались о решении Норвегии запретить въезд российским туристам
Песков: Россия ответит на решение Норвегии запретить въезд российским туристам
23 мая 2024, 12:34

Фото: iStock/yulenochekk

Россия не оставит без внимания установление Норвегией запрета на въезд в страну российским туристам. О последующих ответных мерах рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее в этот день правительство Норвегии заявило, что с 29 мая вводит запрет на въезд россиян, которые прибывают в страну с туристическими целями.

Комментируя такие действия норвежских властей Песков заявил, что они точно не останутся без ответа.

Он подчеркнул, что российская сторона сожалеет, что власти Норвегии избрати такой путь ухудшения двухсторонних отношений, которые в последнее время «и без того не блещут своим качеством».

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#россияне
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Песков назвал дискриминационным решение Норвегии запретить въезд в страну туристам из РФ
23 мая 2024, 12:28

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал дискриминационным решение норвежских властей запретить въезд в страну российским туристам. Об этом представитель Кремля сообщил журналистам.
По словам Пескова, данные решения не могут оставаться без ответа. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что Москва не приемлет такого отношения.

Песков подчеркнул, что действия со стороны Норвегии направлены на ухудшение двусторонних отношений.

Напомним, Норвегия усилит ограничения на въезд для россиян. С 29 мая этого года российским туристам, которые приезжают в Норвегию в туристических и «иных целях не первостепенной важности», будет отказано во въезде в страну. Россиянам будут разрешен въезд в государства только в случае поездки к проживающим в Норвегии родственникам, а также в ​случае работы или учебы.

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