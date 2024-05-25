США обвинили в безразличии к миру на Украине

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские власти в очередной раз не проявили интереса к прекращению боевых действий на Украине, передает РИА Новости.
Антонов подчеркнул, что в пятницу Соединенные Штаты объявили об очередном пакете военной помощи Украине – в тот день, когда Россия заявила о готовности к проведению переговоров. По мнению дипломата, подобные знаки Вашингтона демонстрируют незаинтересованность американских политиков в мире на Украине.
Накануне, 25 мая, Вашингтон выделил Киеву еще одну партию вооружений на сумму 275 миллионов долларов. Пакет помощи включает боеприпасы для реактивных системы залпового огня (РСЗО), артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм, а также противотанковых ракетных комплексов Javelin и AT-4.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что миллиардная военная помощь, которую страна оказывает Украине, останется инвестицией в стране.
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Александр Климов