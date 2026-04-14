Пакистан предложил провести второй раунд переговоров США и Ирана в Исламабаде
Власти Пакистана выступили с инициативой организовать второй раунд переговоров между США и Ираном по урегулированию конфликта в Исламабаде в ближайшие дни. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на анонимные источники.
Автор материала отмечает, что стороны все еще могут выбрать другую площадку для диалога. По данным издания, местом встречи двух делегаций может стать Женева.
Напомним, 11 апреля в Пакистане уже состоялись переговоры между Тегераном и Вашингтоном. Делегации возглавили спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф и вице‑президент США Джей Ди Вэнс.
Несмотря на усилия, достичь соглашения по вопросу долгосрочного урегулирования конфликта не удалось. Процесс осложнился из‑за ряда существенных противоречий, которые стороны намерены разрешить на следующем саммите.
