13 марта 2026, 19:03

Политолог Бернардини: Каллас вновь продемонстрировала собственную неадекватность

Фото: iStock/Andrey_Kuzmin

Глава ЕК по иностранным делам Кая Каллас претензиями в адрес США вновь продемонстрировала свою неадекватность. Так считает политический обозреватель Марк Бернардини.





Ранее Каллас заявила, что Вашингтон применяет в отношении ЕС такую же тактику, которую используют противники Брюсселя – тарифная война, экономическое давление и угрозы.





«Всякий раз, когда глава евродипломатии Кая Каллас раскрывает рот, мы обнаруживаем новые доказательства ее неадекватности», — заявил Бернардини Общественной Службе Новостей.

«Его можно понять, хотя и не разделять его постановку на мировой арене. Более того: вашего оружия не хватает на вашу прокси-войну? Покупайте у нас, а сами мы больше ничего отправлять не будем. Значит ли это, по словам оголтелой эстонки, быть врагом ЕС?» — задается вопросом эксперт, который, вероятно, останется без ответа.