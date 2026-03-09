Дмитриев поинтересовался, куда отправится фон дер Ляйен из-за подорожания нефти

09 марта 2026, 12:40

Дмитриев спросил, куда отправится фон дер Ляйен при цене на нефть больше $110

Фото: istockphoto/Grassetto

Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в соцсети X поинтересовался, что будут делать председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас в случае роста цен на нефть выше 110 долларов за баррель.





Он также пошутил 7 марта, что русофобам в Евросоюзе в итоге придется просить Россию о поставках нефти, газа и удобрений. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости заявила, что страны Западной и Центральной Европы рискуют столкнуться с энергетическим коллапсом на фоне кризиса на Ближнем Востоке, который влияет на поставки топлива.





«Куда пойдут улыбающиеся стратеги Урсула и Кая при ценах на нефть выше 110 долларов?» — спросил спецпосланник и прикрепил фото Каллас и фон дер Ляйен, которые сидят рядом друг с другом.