Пушков: Европа не может объяснить, зачем страны ЕС нужны на переговорах по Украине
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил об отсутствии у европейских политиков серьезных аргументов для участия в переговорах по Украине. Свое мнение он выразил в личном Telegram-канале.
Парламентарий раскритиковал требование главы МИД Польши Радослава Сикорского допустить ЕС к переговорному процессу по Украине. Тот в ходе Мюнхенской конференции по безопасности утверждал, что страны Евросоюза имеют право на «место за столом», поскольку они оказывают значительную помощь Киеву.
По словам Пушкова, ни Сикорский, ни президент Франции Эммануэль Макрон, ни глава евродипломатии Кая Каллас не могут внятно объяснить, почему прямое участие ЕС «необходимо».
«А действительно, зачем (европейцы там)? Чтобы сорвать даже те хрупкие переговоры, которые уже ведутся? Чтобы надувать щеки и чувствовать себя важными? Ведь ничего другого европейцы не способны привнести в процесс урегулирования на Украине», — написал он.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова поразилась оскорбительным выпадам Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.