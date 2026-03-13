«Все по-честному»: Трамп допустил помощь от России Ирану

13 марта 2026, 17:58

Трамп: Россия немного помогает Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Россия «немного помогает» Ирану, подчеркнув при этом, что Соединенные Штаты оказывают поддержку Украине. Об этом пишет Fox News.





Обозреватели отметили, что хозяин Белого дома дважды говорил о помощи Украине со стороны Америки. Соответствующие слова он произнес в пятницу, 13 марта.





«Это выглядит, как: «Эй, они это делают, и мы это делаем», — все по-честному», — прокомментировал Трамп.