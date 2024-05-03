«Доказательство импотенции Запада»: Медведев высказался о конференции по Украине

Фото: сайт Кремля
Конференция по Украине в Швейцарии станет «доказательством полнейшей импотенции нынешних западных элит». Такое заявление сделал замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.
По словам политика, западные власти совершили «болезненную самокастрацию» собственных возможностей по прекращению конфликта между Россией и Украиной. Причём сделано это было, продолжает Медведев, по прямому указу «группы врачей-маразматиков» из США.
Напомним, что саммит по Украине состоится 15-16 июня в пригороде швейцарского города Люцерн. Россия в этом мероприятии участвовать не будет. Власти страны пригласили на конференцию около 160 государств.
Ранее посол РФ в Берне Сергей Гармонин заявил, что единственная цель этого саммита – выставить России ультиматум, а этого Москва принимать не собирается.
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Напомним, что саммит по Украине состоится 15-16 июня в пригороде швейцарского города Люцерн. Россия в этом мероприятии участвовать не будет. Власти страны пригласили на конференцию около 160 государств.
Ранее посол РФ в Берне Сергей Гармонин заявил, что единственная цель этого саммита – выставить России ультиматум, а этого Москва принимать не собирается.
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Анастасия Чинкова